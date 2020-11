Salut Mental de Catalunya veu "aberrant i inadmissible" l'actuació de Mossos en reduir amb taser una dona a Sabadell

Salut Mental de Catalunya ha carregat contra l'actuació dels Mossos d'Esquadra a Sabadell, on van reduir una dona davant un centre mèdic amb una pistola taser, i l'han titllat de "violenta i totalment desproporcionada". "Inadmissible, aberrant i incomprensible. La ciutadania necessita un cos policial que l'atengui, l'ajudi i la protegeixi", diuen en un comunicat. SMC, marca que agrupa la Federació Salut Mental Catalunya i la Fundació Salut Mental Catalunya, creu que l'actuació estava "carregada d'estigma i desconeixement cap a la salut mental" i assegura que "vulnera els drets humans".

L'actuació va tenir lloc el dimecres, quan els Mossos van reduir amb pistola taser una usuària d'un centre mèdic a Sabadell que causava aldarulls, segons la versió policial. La policia explica que allà se li va dir que pels protocols de la Covid-19 la mare no podia accedir al recinte. Això va provocar un conflicte que va acabar amb la usuària malmetent mobiliari i agredint algun sanitari, segons els Mossos. Va ser aleshores quan es va trucar la policia, que la va acabar reduint amb la pistola tàser i va ser traslladada pel SEM a un centre sanitari. Se la va detenir per atemptat als agents i danys.

Des de SMC insisteixen en que la dona estava vivint una situació "d'agitació i angoixa" i necessitava, per tant, una actuació "d'acompanyament i ajuda" i no "violència" que té "un efecte devastador en una persona en situació de vulnerabilitat". "Existeixen altres maneres de poder atendre aquestes situacions sense que els protocols passin per davant dels drets de les persones", asseguren.



Les entitats demanen que es prengui "mesures exemplars de manera immediata" i volen que es plantegi alternatives al sistema per "dignificar i acompanyar les persones" en situacions com aquesta. "Era tan senzill com ser una mica flexibles i humans, com deixar entrar a la mare, avisar a un metge, buscar un espai tranquil per dialogar...", lamenten.

Sàmper justifica l'actuació: "La dona estava molt alterada"

En canvi, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha justificat l'ús de la pistola taser per part de Mossos a Sabadell perquè considera que, en aquest cas, qualsevol altra actuació hagués estat pitjor. "La dona estava molt alterada i un altre intent de reduir-la hauria tingut conseqüències pitjors per a ella com, per exemple, un infart", ha assegurat. Tot i això, el conseller ha anunciat que s'ha obert una investigació policial pels fets i ha insistit en què l'ús de la pistola elèctrica ha de ser sempre "un últim recurs".

El Síndic de Greuges investiga l'actuació policial

El Síndic de Greuges ha obert una investigació d'ofici de l'actuació dels Mossos d'Esquadra. Rafael Ribó ha demanat a la Direcció General de la Policia informació sobre les circumstàncies que va fer que es desplacessin al lloc dels fets, per què van immobilitzar la noia i per què van fer ús de la pistola taser. També demana saber quantes vegades van disparar, si es va valorar fer servir altres vies per reconduir la situació i si es van demanar reforços. A més, el Síndic vol saber si s'ha obert una investigació interna per avaluar l'actuació policial i les conclusions que se'n deriven.

El Síndic ja va recomanar la suspensió de l'ús d'aquest tipus de pistoles elèctriques el 2016, a l'espera que el parlament debati el model de seguretat de Cataunya i l'ús d'aquestes armes.