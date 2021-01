Salut preveu que el 14-F hi hagi 3.000 casos al dia i més de 600 ingressats a les UCI

El nou informe del Departament de Salut presentat aquest dijous a la taula de grups parlamentaris sobre les eleccions a Catalunya preveu que el 14 de febrer hi hagi més de 3.000 casos de coronavirus al dia i més de 600 pacients ingressats a les UCI. Salut treballa amb dos escenaris principals: en el primer, hi hauria uns 3.000 casos diaris i uns 620 pacients a les UCI el 14-F i, en el segon -si la pandèmia s'accelera per l'efecte de Cap d'Any i Reis-, uns 4.000 casos i 750 pacients a les UCI. En els dos escenaris, Salut situa el pic de contagis cap al 19 de gener, amb entre 4.500 i 5.000 casos diaris en el primer i 6.000 en el segon. El pic a les UCI se situaria cap al 3 de febrer, amb uns 670 pacients, o el 7 de febrer, amb 770 pacients.

Amb aquest nou informe sobre la taula, els partits hauran de decidir aquest divendres si mantenen o ajornen les eleccions del 14-F. Aquest dimarts va posicionar-se a favor de l'ajornament el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, amb un informe que ho justifica, mentre que el secretari de Salut Pública del Govern, Josep Maria Argimon, va manifestar que no era "el més adient" mantenir els comicis. Pel que fa als partits, el PSC es va quedar sol defensant explícitament el manteniment de la data de la convocatòria, mentre que d'altres, com la CUP, Ciutadans i els comuns advoquen per l'endarreriment. Aquest divendres, però, segons ha avançat La Vanguardia, el PSC presentarà una proposta a la reunió de partits per traslladar les eleccions al març i que es duguin a terme, si cal, amb la col·laboració del Govern espanyol per garantir les condicions de seguretat necessàries.



Dubtes sobre la legalitat de l'ajornament

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha explicat que informes dels serveis jurídics de la Generalitat, de la Comissió Jurídica Assessora i del Síndic de Greuges "sembla que veurien viable i, per tant, legal, poder ajornar les eleccions". "En cap cas s'està parlant de suspendre-les sinó d'ajornar-les amb un període concret", ha assenyalat.



Budó ha reiterat que el que preocupa al Govern és que "es puguin dur a terme i es pugui garantir, tant la participació política de les formacions com el dret a vot de tots els ciutadans". En aquest sentit, ha preguntat al ministre de Sanitat i candidat del PSC, Salvador Illa, si celebrar-les el 14-F suposaria posar en risc la salut de persones.



La consellera ha respost així a les declaracions del ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, en què ha avisat que posposar el 14-F seria "greu per a la democràcia" i ha demanat "responsabilitat" als partits. Campo ha remarcat també que la suspensió de les eleccions no està prevista a la llei electoral i ha recordat que hi ha "mecanismes d'impugnació".