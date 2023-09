Sánchez es compromet a buscar "vots fins a sota de les pedres" per aconseguir la investidura

Quan només falten dos dies per a l'inici del debat d'investidura fallida d'Alberto Núñez Feijóo, el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha estat el principal protagonista de la tradicional Festa de la Rosa, el multitudinari acte anual que el PSC organitza a la Pineda de Gavà (Barcelona). El també secretari general del PSOE ha carregat contra el líder del PP i s'ha compromès a buscar "vots sota les pedres" per aconseguir una investidura que depèn, en gran part, del suport d'ERC i Junts per Catalunya.

Malgrat no fer cap esment explícit a l'amnistia, Sánchez s'ha fixat com a objectiu "continuar avançant en convivència" i fer-ho "a través del diàleg amb les altres forces polítiques" i dins del marc de "la Constitució espanyola". Un missatge clarament dirigit a Catalunya i als dos principals partits independentistes, amb els quals el PSOE ja fa setmanes que ha iniciat el tanteig negociador, que agafarà impuls una vegada fracassi la investidura de Feijóo.

Encoratjat per la festivitat de l'ambient i el suport del primer secretari del PSC, Salvador Illa, Sánchez ha carregat contra el Partit Popular per organitzar una manifestació paral·lela a Madrid "en contra de la investidura socialista" quan encara no s'ha produït el seu intent. "A aquesta hora el PP ha d'estar celebrant que li queden quatre dies perquè Feijóo perdi la votació", ha dit davant les 15.000 persones que han assistit a la Festa de la Rosa.

Malgrat continuar apostant per la "convivència", Sánchez no ha fet cap menció a l'amnistia

Sánchez també ha apel·lat a la incapacitat dels populars per acceptar els resultats de les eleccions celebrades el 23 de juliol. Ha advertit que "no escolten el que diu la gent" i que "venint d'on venim, d'un 2018 amb una sentència del poder judicial contra la Gürtel", és "greu" veure com "apel·len a la pitjor de les corrupcions, el transfuguisme".

"Diuen que Espanya s'enfonsa, però quan més a prop va estar de trencar-se va ser amb Rajoy i amb una declaració unilateral d'independència al Parlament de Catalunya. Ara passem pàgina", ha afegit durant la seva intervenció en referència als fets de tardor de 2017.



La voluntat del líder socialista és buscar el màxim suport per formar un govern amb Sumar i Yolanda Díaz i complir amb les promeses del seu programa electoral: "pujar el salari mínim interprofessional, garantir la revaloració de les pensions i les beques dels estudiants i continuar potenciant la igualtat de gènere".

El debat de les llengües cooficials

Dimarts passat va ser un dia històric per al reconeixement de les llengües cooficials de l'Estat: si així ho volien, els diputats del Congrés van poder realitzar les seves intervencions en català, castellà i basc. Aquest va ser un dels acords resultants de les converses entre les formacions independentistes i el PSOE i, segons ha referit Sánchez aquest migdia, un pas "molt important" cap al retrobament i la convivència.

Sánchez ha celebrat el plurilingüisme al Congrés dels Diputats

Mentre llançava dards contra el PP per votar en contra i "estar perdut", Sánchez ha assegurat que els socialistes celebren "que es puguin utilitzar les llengües que parlen milions d'espanyols". L'oficialitat d'aquestes tres llengües a la Unió Europea, no obstant això, encara està en la corda fluixa després de l'ajornament de la votació.



Seguint la mateixa tònica, Salvador Illa ha al·legat que els "pactes són avanços per millorar" i que són "senyal de respecte mutu i d'intel·ligència política". A les portes d'una setmana molt intensa, el líder del PSC ha dit que assistiran al debat de Feijóo on es "confirmaran les lleis de l'aritmètica": "es demostrarà la incompatibilitat de Vox i el PP amb aquesta Espanya plural i diversa".