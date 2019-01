Sánchez demana el suport pels pressupostos sense fer menció a les demandes dels independentistes

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dissabte que el PP, Ciutadans i Vox són els "voxsonaros" de la política espanyola i ha recalcat, davant dels que reparteixen carnets de constitucionalistes, que el PSOE és l'únic partit lleial amb la Constitució "a l'oposició i al govern".



Sánchez ha fet aquestes afirmacions a Barcelona, on el PSOE ha iniciat la precampanya per a les eleccions municipals, autonòmiques i europees del pròxim 26 de maig amb la presentació del candidat del PSC a l'Alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni.



Ha criticat els pactes a Andalusia després de les eleccions autonòmiques de les tres formacions que plantegen una "involució" i, davant les contínues peticions d'avançament electoral del PP i Ciutadans, els ha dit que "esperin asseguts", perquè els socialistes governaran fins a 2020.



Per a Sánchez, la dreta ha patit "molt" durant l'últim any a causa primer de la sentència que "clarament" assenyalava que s'havia finançat irregularment i que va suposar´li una "fallida moral" i, ara, per haver "abraçat sense rubor" els arguments de la ultradreta. D'aquesta manera, ha argumentat el secretari general dels socialistes, la dreta ha sumat a la seva "fallida moral" una "fallida ideològica".



Especialment, ha rebutjat la "banalització de la violència de gènere" que s'ha produït durant les negociacions per a la formació del nou govern andalús, que ha contrastat amb la defensa de "la tolerància, el respecte, la igualtat, la llibertat i la convivència" que representa el PSOE.



"Aquest és, i no un altre, el projecte polític del PSOE en el conjunt del país", ha recalcat Sánchez, qui ha insistit en la necessitat de no tornar al passat i ha advertit als nostàlgics que s'equivoquen, perquè "al segle XXI qui tria d'adversari a les dones, perd segur". En aquest sentit, ha fet una crida a la mobilització, perquè la lluita per mantenir les conquestes socials no acaba mai, i ha assegurat que el PSOE sempre estarà amb les dones defensant els seus drets i la seva seguretat. Com a prova d'aquests suports, ha destacat que és la primera vegada en la història que el 48 per cent dels cotitzadors a la seguretat social són dones.

Pressupostos sense gestos

També ha ressaltat que vigoritzaran "el pacte contra la violència de gènere amb els pressupostos generals aprovats aquest divendres per l'Executiu". Els comptes elaborats pel Govern eliminaran a més els copagaments farmacèutics per a les famílies amb menys recursos, encara que ha destacat que acabar amb la pobresa infantil que pateixen el 28 per cent dels nens és la mesura de la qual "més orgullós" se sent.



I és que, segons Sánchez, els pressupostos estan "carregats de valors socials i sentit comú" i, per això, ha demanat als partits que els recolzin en la tramitació parlamentària que comença aquest dilluns, perquè "permetran que Espanya i Catalunya avancin".



En aquest sentit, ha afirmat que els independentistes catalans no tenen majoria social i els ha demanat que passin del "monòleg al diàleg". "Convivència, forjar acords que transcendeixin la dinàmica de blocs, això volem els i les socialistes: Constitució i diàleg", ha insistit el president del Govern. Sánchez, però, no ha dedicat una paraula a oferir els gestos que demanen els independentistes per donar suport a les xifres de l'executiu socialista. Tampoc s'ha referit a les demandes de l'independentisme a llarg termini, com un referèndum acordat o la fi de la repressió contra el moviment.