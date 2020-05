Sánchez demanarà una nova pròrroga de l'estat d'alarma de dues setmanes

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dissabte que el demanarà una nova pròrroga de l'estat d'alarma al Congrés per a allargar-lo dues setmanes més.



Sánchez ha destacat que continua sent necessària aquesta mesura perquè cal continuar mantenint mesures especials i ha dit que mentre duri la situació es plantejaran estats d'alarma cada quinze dies.



El president ha explicat que podrien demanar-los per un període més ampli, però que l'objectiu és retre comptes de les actuacions al Congrés i davant els ciutadans. Per això, va negar les acusacions de l'oposició que no rendeix comptes.

A més, ha recordat que tots els estats del món estan sol·licitant l'estat d'alarma perquè és necessari prendre mesures de restriccions a la mobilitat i, segons ha dit, des del punt de vista constitucional només es pot fer des d'aquesta mesura.



Per a Sánchez, l'estat d'alarma és "un instrument eficaç i una necessitat"; i a més dóna empara als treballadors que es beneficien dels ERTE o als autònoms. Per això, ha assegurat que "no hi ha pla b" a l'estat d'alarma.



Sánchez ha insistit que l'estat d'alarma és l'únic instrument constitucional que permet la restricció de la mobilitat que, segons ha dit, es continuarà mantenint durant un temps, motiu pel qual ha fet una crida a les comunitats autònomes que s'oposen a l'ampliació, "perquè no és un capritx del Govern d'Espanya".

El president del Govern estatal no ha avançat si demanarà en més ocasions l'estat d'alarma, i ha dit que la decisió s'anirà avaluant cada dia i en funció de les dades. Per a Sánchez, no se sostenen les crítiques de l'oposició de falta de diàleg o d'informació i ha recordat que s'han celebrat vuit conferències de presidents i que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, s'ha reunit 23 vegades amb els consellers d'aquesta àrea. A més, ha assegurat que el 83% de les propostes fetes per les comunitats autònomes s'han contemplat en el pla de desescalada.



Finalment, Sánchez ha indicat que es continuarà mantenint el criteri provincial per fixar les fases de la desescalada, rebutjant que es realitzi per àrees sanitàries com li han sol·licitat diverses comunitats com ara Catalunya.