Sánchez truca a Junqueras per dinamitzar la investidura

Doble contacte entre ERC i PSOE aquest dimecres en el marc de les converses per la investidura. D'una banda, el president del Govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha trucat el president d'ERC, Oriol Junqueras, en una conversa en què han parlat de les demandes dels independentistes, però també dels avenços aconseguits en els últims anys fruit del diàleg entre els dos governs.

A més, aquest mateix dimecres al matí, el líder del PSOE es reunirà també amb el portaveu del grup republicà al Congrés, Gabriel Rufián.

En la trucada, Junqueras ha destacat la "necessitat" d'avançar en les demandes que posa el seu partit sobre la taula per garantir els vots d'ERC a la investidura de Sánchez. Es tracta principalment de l'amnistia i avenços en un acord per l'autodeterminació, a més d'altres qüestions com el traspàs de Rodalies o la reforma del sistema de finançament.

En un comunicat de la formació també posen de manifest que els dos líders han parlat dels avenços aconseguits en matèria antirepressiva els últims anys, com per exemple la derogació de la sedició, entre d'altres.



Tant Junqueras com Sánchez han valorat la conversa com "un pas més cap a la normalitat política" i s'han emplaçat a seguir negociant a través dels respectius equips negociadors.