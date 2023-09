Les mobilitzacions independentistes de l'1-O afegeixen pressió a la negociació per a la investidura de Sánchez

Aquest diumenge es commemora el sisè aniversari de la celebració del referèndum de l'1-O. Com cada any, les entitats independentistes han convocat diverses mobilitzacions per reivindicar el dia que ha marcat la política catalana dels darrers anys, especialment ara, en plena negociació per la investidura de Sánchez i després del fracàs de la d'Alberto Núñez Feijóo. Unes protestes que afegeixen pressió, tant a un costat com a l'altre.

ERC i Junts han arribat a un consens d'última hora per posar fil a l'agulla al referèndum

Les tensions també s'han elevat en els últims dies entre les diferents formacions independentistes. En el debat de política general que ha tingut lloc al Parlament de Catalunya, Junts i ERC han evidenciat encara més la pugna per l'hegemonia de l'independentisme. Els postconvergents demanen eleccions si no hi ha un "canvi de rumb" en l'Executiu català, que ja fa un any que govern en solitari. Els republicans allarguen la mà als de Puigdemont per negociar de manera conjunta amb l'Estat i que "el 'qui' no sigui el problema".

Malgrat les evidents diferències estratègiques entre ambdós partits, el dijous van arribar a un consens d'última hora per posar fil a l'agulla al referèndum: no donar suport a una investidura del president d'un Govern espanyol "que no es comprometi a treballar per fer efectives les condicions per a la celebració del referèndum". Una resolució, aprobada per ERC i Junts gràcies a l'abstenció de la CUP que ha pujat la tensió de la negociació per la investidura de Sánchez.

Per la seva banda, els socialistes ja han rebutjat la proposta perquè "aprofundeix en la ruptura i la discòrdia". Illa ha recordat que els seus límits són la Constitució espanyola i garanteix que no donaran "ni un sol pas" pel camí de la "ruptura". També ho ha fet Sumar.

Coincidència en el calendari

Que el Debat de Política General hagi coincidit amb la investidura frustrada d'Alberto Núñez Feijóo, en plena negociació per la futura investidura de Sánchez i a les portes de la commemoració de l'1 d'Octubre té molt a veure amb el tipus de resolució que s'han acabat aprovant al Parlament. Tant pel que fa a l'amnistia com pel polèmic tema del referèndum.

L'independentisme més combatiu pressiona perquè ERC i Junts rebutgin tota negociació que no inclogui o l'acceptació d'un referèndum pactat

L'independentisme més combatiu pressiona perquè ERC i Junts rebutgin tota negociació que no inclogui o l'acceptació d'un referèndum pactat o l'acceptació de la Declaració d'Independència. I tot i que minoritari, la seva capacitat d'influència és alta, especialment en alguns sectors de Junts. I en un període tant significat per l'independentisme com el que va de la Diada a l'1-O la seva capacitat de pressió s'incrementa exponencialment.

Tot i que fonts d'ERC i Junts recorden que sempre s'han aprovat resolucions a favor de l'autodeterminació en el Debat de Política General, el fet que aquest cop se supedités la qüestió a la investidura de Sánchez ha posat nerviosisme a la Moncloa. Però aquestes mateixes fonts de l'independentisme asseguren que després d'aquest cap de setmana de mobilitzacions serà l'hora de reconduir la negociació per fer-la viable, però també afegeixen que "El Govern espanyol ha d'entendre que en un moment o altre haurà d'abordar el tema del dret a decidir dels catalans si vol solucionar el conflicte d'arrel".

Una gran manifestació

El calendari ha fet coincidir les negociacions per a la presidència espanyola amb una de les dates clau de l'independentisme català: l'1 d'octubre, dia de reivindicacions i protestes des de fa sis anys. Diverses entitats sobiranistes -Consell de la República, l'ANC, Òmnium Cultural, l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i la Intersindical- han convocat per aquest diumenge una manifestació unitària sota el lema Defensem l'1 d'octubre. Serà a la plaça Catalunya i començarà a les sis de la tarda.

"Volem tornar a reafirmar que hi ha unitat, que treballem conjuntament, i des de fa més d'un any, amb més intensitat"

Les entitats independentistes fan una crida a partits, institucions i ciutadania a aprofitar la "debilitat de l'Estat" per aconseguir l'amnistia i l'autodeterminació. Els convocants remarquen el caràcter unitari de la mobilització. "Volem tornar a reafirmar que hi ha unitat, que treballem conjuntament, i des de fa més d'un any, amb més intensitat", va dir el portaveu del Consell, Toni Castellà, en la presentació de la protesta. A l'acte hi intervindran els màxims dirigents d'aquestes organitzacions i l'expresident Carles Puigdemont.

Tot i la manifestació unitària, per la seva banda, l'ANC ha organitzat actes en solitari per marca perfil propi. Al matí de diumenge, ha convocat una manifestació que sortirà de la plaça d'Urquinaona de Barcelona i anirà fins a la de Sant Jaume. Abans, però, han convocat un acte en el qual intervindran la presidenta de l'entitat Dolors Feliu, i els activistes Marcel Vivet, Júlia Balas i Nacho Pallàs, membre de Meridiana Resisteix.



Jornada antirepressiva

Per la seva banda, els Comitès de Defensa de la República (CDR) i col·lectius de l'independentisme més combatiu -Desobediència Civil Catalunya, Plataforma Antirepressiva de Ponent, Plataforma Antirepressiva de Barcelona i l'Assemblea Nacional Catalana (ANC)- també han organitzat diferents actes per reivindicar l'1-O. Es tracta d'una "jornada antirepressiva" que comptarà amb diferents marxes a peu cap a Barcelona, ​​un acte polític i una gran manifestació que s'unirà a l'organitzada per les principals entitats independentistes.

En aquest cas, els col·lectius han optat per treure el focus de la possible futura la llei d'amnistia per denunciar la "persecució que encara pateix l'independentisme" i donar suport als represaliats. Reclamen a les grans entitats de Catalunya un suport "públic i efectiu molt més decidit i directe a les persones represaliades, més enllà de campanyes o missatges a les xarxes".

La presó de La Model serà l'epicentre de les accions reivindicatives. A les 12:00 hores tindrà lloc un debat sota el títol Operació Judes: judici al poble català, que comptarà amb la participació de membres de CDR processats per terrorisme en el marc de l'operació Judes, amb l'exvicepresident de l'ANC, Jordi Pesarrodona, Òmnium Cultural, els 11 de la subdelegació, Adrián Sas i el Grup de Suport Xènia Absolució.

També s'ha organitzat un acte polític, que tindrà lloc a partir de les 16:00 hores i comptarà amb la presència del Consell de la República (CdRep), Òmnium Cultural, la sectorial de Persones Represaliades de l'ANC i els CDR.

Les marxes a peu cap a Barcelona començaran a les 7:00 a Badalona, ​​Montcada i Reixac i Sant Feliu de Llobregat ​​i el punt d'arribada serà l'antiga presó de la Model. També s'ha organitzat una marxa amb motos que sortirà de Sitges i una marxa lenta amb vehicles a partir de Sant Cugat del Vallès, que també acabaran a la Model, des d'on sortirà la gran manifestació.

Per la seva banda, els partits també han organitzat els seus propis actes per commemorar l'1-O. Esquerra Republicana de Catalunya celebrarà aquest dissabte a les 12:45 hores a Igualada una acte que comptarà amb les intervencions del president del partit, Oriol Junqueras, i la secretària general, Marta Rovira.