Sanitat planteja recuperar les baixes automàtiques per evitar la saturació dels centres

La ministra de Sanitat, Mónica García, ha anunciat aquest dilluns en una entrevista a Onda Cero la seva intenció de recuperar les baixes automàtiques de tres dies per evitar la saturació dels centres sanitaris. La proposta arriba unes hores abans de la celebració del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut per tal d'uniformitzar les mesures sanitàries i contenir així l'augment dels virus respiratoris de les últimes setmanes.

Fa uns dies, el Departament de Salut ja va anunciar que demanaria al Ministeri la reactivació d'aquest model de baixes que ja es va fer servir durant l'emergència sanitària per la Covid-19. García ha assegurat que es tractaria d'una autodeclaració responsable i que la mesura s'adoptaria en coordinació amb el Ministeri de Seguretat Social. La ministra vol evitar "burocratitzar més l'Atenció Primària i no col·lapsar els seus professionals".

Salut ha demanat a l'Estat tornar a instaurar aquest model perquè les comunitats autònomes no tenen les competències per tirar-ho endavant.



La mascareta, la mesura "més eficaç"

La mascareta torna a ser obligatòria a partir d'aquest dilluns arran de l'important increment dels virus respiratoris en les últimes setmanes. Un augment que el conseller de Salut, Manel Balcells, ha atribuït al baix ritme de vacunació d'aquesta campanya degut a un "relaxament general de la població", ha dit en una entrevista a TV3, on ha destacat la seva importància: "Dos terços dels pacients que ingressen són gent que no s'ha vacunat", ha advertit.

Balcells també ha recomanat l'ús de la mascareta tant al transport públic com a les residències de gent gran, sobretot les persones que presentin símptomes o estiguin en contacte amb gent de risc.

Per la seva banda, la ministra de Sanitat també ha afirmat aquest dilluns que l'obligatorietat de la màscara a centres sanitaris, sociosanitaris, i també a farmàcies, és la mesura "més eficaç" davant el repunt de la grip i altres virus respiratoris, i ha anunciat que així ho plantejarà davant del Consell Interterritorial de Salut.

Sobre la situació als centres de salut catalans, Balcells ha defensat que no es troben en una situació de col·lapse tal com han denunciat els metges. Hhi ha pressió assistencial sí, però col·lapse no, perquè això vol dir que no es pot atendre", ha assegurat.