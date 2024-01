Salut confirma el pic de l'onada de grip i l'increment dels ingressos per Covid-19

L'onada epidèmica de la grip manté la tendència ascendent a Catalunya, alhora que es registra un augment d'ingressos amb la Covid-19 a hospitals. Ho apunten les dades de la darrera actualització setmanal del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions de Catalunya (SIVIC), afectades per les festes de Nadal i el menor ús dels serveis assistencials. Salut recomana prendre mesures per evitar els contagis, especialment contra la grip.

I és que la incidència d'aquesta malaltia és la més alta de les últimes temporades, des de l'inici de la pandèmia del coronavirus. El pic actual se situa en 153 casos per 100.000 habitants, encara per sota al previ a la crisi sanitària de la Covid-19, amb la taxa al voltant dels 350-400 casos. L'any passat, el pic de la grip a Catalunya es va situar en els 10.526 casos.

La grip continua la tendència ascendent amb 12.087 casos diagnosticats a l'atenció primària pels 10.186 de la setmana anterior. Per franges d'edat, les dades mostren un augment en tots els grups, menys en els infants. Tot i això, l'elevada incidència de la grip en menors de 4 anys (amb 978 casos diagnosticats) indica que probablement seguirà en ascens.

Els casos detectats per la Covid-19 a l'atenció primària passen de 6.260 en la penúltima setmana de l'any a 4.873 en l'última, mentre la taxa actual és de 62 casos per 100.000 habitants. Això no obstant, el nombre d'ingressats amb coronavirus a planta és ara de 727, mentre que la setmana passada n'eren 544. A les UCI hi ha 24 persones ingressades per Covid-19, mentre la setmana anterior eren 13.

Els casos del virus causant de la bronquiolitis, el virus respiratori sincicial (VRS), fa dues setmanes que es troben en descens. En l'última setmana, s'han registrat 630 casos, 316 en menors d'un any. Dues setmanes abans, els casos de VRS van arribar a un pic de 1.041, lluny del màxim de la temporada passada, quan se'n van registrar 1.872. Les dades mostren que baixen les bronquiolitis en infants, però cal esperar més dies per confirmar el final de l'onada.

La majoria dels casos, no vacunats

Salut recorda alguns consells per prevenir les infeccions respiratòries, així com demanar cita per vacunar-se de grip i de Covid-19. De fet, el 65% dels hospitalitzats i el 77% de les persones que van acudir a urgències amb grip als hospitals de l'Institut Català de la Salut (ICS) durant aquesta setmana no estaven vacunats. La cobertura vacunal de la grip és del 65% en persones majors de 80 anys i del 53% en els que tenen entre 70 i 79 anys. La cobertura és menor en la Covid-19: del 59% per als més grans de 80 anys i del 45% per a les persones d'entre 70 i 79 anys.



Més d'activitat als CUAP

Les urgències a hospitals i centres d'urgències de l'atenció primària (CUAP) s'han incrementat un 5,5% en l'última setmana a Catalunya i un 12,1% en l'últim mes. L'increment de l'activitat de la darrera setmana ha estat principalment als CUAP amb un 13,7%, atenent més de 6.000 urgències diàries de mitjana. Als hospitals, l'activitat a les urgències ha augmentat un 1,3%, amb 11.176 visites diàries de mitjana i un 10,6% més d'ingrés hospitalari.