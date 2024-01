Salut crearà la figura dels referents assistencials, que faran d'enllaç entre CAP i hospitals per reduir les llistes d'espera

El Departament de Salut desplegarà en els propers mesos una nova figura, la dels referents assistencials, que faran d'enllaç entre l'atenció primària (CAP) i els hospitals. Així ho ha avançat en una entrevista a l'ACN el conseller Manel Balcells. La idea és que aquests professionals facin seguiment de les proves que demanen els CAP, per evitar-ne rebutjos o duplicitats i reduir les llistes d'espera, també de les visites a l'especialista.

La idea de Salut és maximitzar la coordinació entre els centres d'atenció primària i els hospitals de referència a través d'aquests referents assistencials i de comissions tècniques, "amb criteris marcats des del Departament per treballar conjuntament", diu el conseller, que vol "més treball en equip". "Els professionals s'han de trobar i acordar protocols", recalca.

"El gran objectiu del 2024 serà millorar la relació entre la primària i l'hospital"

Un dels objectius, indica, és que quan un pacient sigui derivat a l'hospital, aquella prova o consulta externa que se li hagi demanat, no sigui rebutjada: "Quan s'enviï un pacient, serà rebut. No se'l retorna dient que no procedeix. És una de les indignacions més grans que hi ha al CAP".

Balcells no ha explicat quantes persones seran desplegades per tot el territori per treballar com a referents assistencials. Tampoc quines zones cobriran. "Caldrà veure-ho més endavant", ha explicat el conseller de Salut. "Són canvis estructurals que estem fent per millor l'accessibilitat", destaca.



El conseller assenyala que si el 2023 s'han dedicat a "millorar les condicions dels professionals", en referència als convenis col·lectius signats a la sanitat pública -el de l'ICS ha motivat diverses vagues el desembre, com la indefinida del sindicat Infermeres de Catalunya-, el 2024 centraran els esforços organitzatius a ordenar "fluxos, mapes i funcionalitats per millorar els resultats de salut". "El gran objectiu del 2024 serà millorar la relació entre la primària i l'hospital", afirma.

Diferències territorials per obtenir una cita al CAP

Fa uns mesos, el conseller va presentar un pla per millorar l'accessibilitat al sistema de salut i reduir-ne les llistes d'espera, una de les principals preocupacions de la sanitat catalana des de fa anys, per l'infrafinançament, les retallades de fa una dècada i l'impacte de la Covid-19.

El conseller defensa que l'accessibilitat ha millorat, però reconeix que cal "insistir per arribar als objectius marcats", entre els quals baixar el temps d'espera per ser visitat a la primària i que el 90% dels usuaris obtinguin cita als deu dies a finals d'any, tot i que es vol arribar als cinc dies com a màxim. En la visita planificada als CAP, l'accessibilitat se situa ara entre el 70% i el 100% depenent del territori.