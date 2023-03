La sentència condemnatòria contra Borràs sacseja la política catalana

La condemna a quatre anys i mig de presó i a 13 d'inhabilitació contra Laura Borràs per les irregularitats comeses durant la seva etapa al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), ha sacsejat la política catalana. La conseqüència més imminent de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) és que l'actual presidenta de Junts haurà de deixar la presidència del Parlament, que tenia suspesa des del juliol.

La sentència condemnatòria ha provocat la reacció del món independentista, sobretot del sector més afí a Borràs, però també de la resta de partits. Junts, formació que dirigeix juntament amb Jordi Turull, ha mostrat el seu suport a Borràs en una protesta a les portes del Parlament. Per la seva banda, Comuns, PSC i la dreta espanyolista exigeixen la seva dimissió com a presidenta del Parlament.

"Aberració judicial i democràtica"

Després de la publicació de la sentència, desenes de persones s'han desplaçat fins a les portes del Parlament en un acte de protesta per donar suport a Borràs. Hi havia dirigents i diputats de Junts, com l'expresident de la Generalitat Quim Torra o el portaveu de la formació al Parlament, Albert Batet. En un parlament, Borràs ha titllat la condemna "d'aberració judicial i democràtica". "No em resigno ni em doblego en la meva lluita per defensar la meva honradesa i mantinc tota la determinació perquè tard o d'hora s'acabi fent justícia", ha assegurat.

Sobre la sentència contra Borràs, en un tuit, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, ha apuntat que "misèries quotidianes com aquesta demostren que l'Estat de dret espanyol és un naufragi". Ha assenyalat que "la condemna que no satisfà ni el mateix tribunal, que ja tenia decidit el veredicte". En la mateixa línia s'ha expressat Josep Rull, que ha titllat la sentència de "venjança" en un "judici polític". "Barrientos ha executat el guió amb precisió quirúrgica: la disidència ha de ser apartada, neutralitzada i escarnida", ha escrit.

Quim Torra també ha demanat que l'independentisme "reaccioni davant la injustícia evident i el caràcter repressiu". L'expresident ha insistit que el seu partit farà " el que faci falta per la independència".

Prudència per part d'ERC i el Govern

Per la seva banda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en una entrevista a SER Catalunya abans de fer-se pública la sentència, ha deixat clar que aquest cas és "molt diferent" de la "persecució" judicial pel referèndum de l'1-O que pateixen dirigents independentistes, com Meritxell Serret o Clara Ponsatí.

La condemna contra Borras recull una petició d'indult per rebaixar la pena a dos anys, una petició que fa la mateixa Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) perquè no hagi d'ingressar en un centre penitenciari. Es tracta d'un mecanisme poc habitual, però que preveu la llei per a aquells casos en què el tribunal considera que la pena és excessiva.

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, justament ha apel·lat a la petició d'indult parcial i ha qualificat la pena de "desproporcionada". En una atenció als mitjans de comunicació al Masnou (Maresme), ha dit, però, que han quedat acreditades unes "males praxis" no tenen cabuda a les institucions catalanes. També ha assenyalat que el gabinet jurídic de la Generalitat està analitzant el text per abordar l'abast de la sentència.

"Burla cruel"

La societat civil també ha reaccionat a la sentència de Borràs. L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha escrit en un tuit: "El mateix TSJC és conscient de la injustícia que suposa aquesta sentència, quan ells mateixos demanen un indult. Més que justícia, sembla una burla cruel". L'ANC ha traslladat el seu suport a Borràs "en aquests moments difícils" i garanteix que la repressió no els aturarà.



Una de les reaccions més cridaneres ha estat la del Jovent Republicà, que ha publicat un tuit on ha titllat de "La Madrina" a Borràs: "Per uns Països Catalans lliures de corrupció".

La resta de partits exigeixen la dimissió de Borràs

El primer partit de l'oposició, el PSC, ha demanat a Borràs que faci "un pas al costat" com a presidenta del Parlament i es posi a disposició dels grups per "restablir" la normalitat a la cambra. La portaveu dels socialistes catalans, Alícia Romero, ha dit que seria "raonable" que Borràs deixés vacant el càrrec "per responsabilitat". Romero no ha descartat que els socialistes, que són el primer grup a la cambra, puguin optar a la presidència, ha negat que aquest sigui ara el seu objectiu.

La presidenta del grup parlamentari d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha exigit la dimissió de Borràs com a presidenta de la cambra. Albiach ha lamentat que "per primera vegada" hi hagi una "presidenta de la segona institució del país condemnada per corrupció". "El partidisme d'uns i la covardia dels altres ens ha portat fins aquí", ha afegit.

Per la seva banda, els partits de la dreta espanyolista al Parlament -Ciutadans, PP i Vox- han assegurat que si Borràs no renuncia, aniran a la Junta Electoral Central (JEC) per demanar que s'apliqui la sentència d'inhabilitació i se li retiri l'escó.