Set activitats d'un dia per fer en família abans de l'inici del curs escolar

Els més petits de casa ja estan preparats per començar un nou curs escolar, però l'estiu encara no s'ha acabat. Lluny de la calor sufocant i les massificacions de l'agost, el setembre és el mes ideal per fer plans familiars d'un dia, com anar d'excursió a la muntanya per desconnectar, descobrir pobles de la Catalunya rural que amaguen un encant especial o fer un taller plegats en un dels centenars de museus que ofereixen activitats infantils.

Abans de reprendre la rutina, us proposem set activitats d'un dia per fer en família.

Fer un cim

La muntanya sempre és un bon lloc per fer activitats familiars. Hi ha hi ha desenes de rutes accessibles per fer amb els més petits, ja sigui per la seva curta distància, el baix desnivell o les poques dificultats tècniques.

També hi ha cims que es poden fer amb nens, un d'ells és el Matagalls, d'uns 1.700 metres i situat al Parc Natural del Montseny. Es tracta d'un itinerari per Sant Marçal, amb els al·licients de la ruta per Collfornic. És un recorregut que circula en gran manera dins de la fageda.

Un altre clàssic és el Puigsacalm, és un dels cims més emblemàtics de la Garrotxa, un punt ideal per als nens i joves que els hi agrada la muntanya. Tot i els petits trams de grimpar i algunes vies ferrades, la ruta es pot fer sense massa dificultats si els infants tenen cert bagatge.

Rutes pel litoral català

Del mar a la muntanya. Els camins de ronda són ideals per fer amb nens, ja que solen ser assequibles i tenen una recompensa que sol agradar als més petits: banyar-se a la platja. Un dels més senzills de la Costa Brava és el Camí de Ronda de Sant Feliu de Guíxols a Sant Pol. Són uns cinc quilòmetres i dura una hora. Veureu penya-segats de pedra sobre el mar i aigües de color turquesa.

A la Costa Daurada, trobem el camí de ronda de l'Ametlla a l'Ampolla. S'inicia a la platja de l'Alguer i transcorre pel sender GR-92. Amb una extensió de 16 km, l'excursió es pot fer en aproximadament quatre hores i és de baixa dificultat. De fet, està especialment indicat per a famílies, ja que permet refrescar-se i gaudir de l'entorn i del valor natural de cadascuna de les cales que es troben pel camí.



Banyar-se a gorgs i piscines d'aigua dolça naturals

Ja comença a refrescar, després d'un estiu intens pel que fa a la calor, però encara esteu a temps de banyar-vos en gorgs i piscines d'aigua dolça. Més enllà de la mítica Ruta dels 7 Gorgs, hi ha desenes de tolls repartits per tot Catalunya ideals per anar-hi amb nens.

A la comarca del Ripollès, dins el municipi de Gombrèn, hi trobareu el Gorg dels Banyuts, en una zona ombrívola i plena de misteri. De fet, hi ha una llegenda que gira al voltant d'aquesta piscina natural. Segons diu el relat popular, el Comte Arnau va ser llançat al gorg (una suposada porta a l'infern) després de matar un servent i, des de llavors, surt cada nit amb el seu cavall envoltat de foc.

El Gorg del Nafre. — Anoia Turisme

Ubicat en el terme municipal de Copons, a la comarca de l'Anoia, el Gorg del Nafre és un indret de fàcil accés. La ruta per arribar-hi és apta per a tothom, ja que es tracta d'un camí planer que es pot recórrer fins i tot amb cotxet.



Els fòssils marins que van viure a les muntanyes de Prades

Són molts els museus d'arreu de Catalunya que ofereixen activtats per fer amb els més menuts. Un d'ells és el Museu d'Alcover, a l'Alt Camp. Té dues exposicions, la de Ca Batistó, un edifici històric que ens parla de la la memòria de la modernitat burgesa en el trànsit del segle XIX al XX; i Triàsic, explosió de vida, que ens explica com eren les Muntanyes de Prades ara fa 240 milions d'anys gràcies a les restes dels animals marins fossilitzats que s'hi han trobat.

El museu ofereix una visita guiada i activitats per fer amb els més petits, com fer una rèplica del fòssil més gran que hi ha l'exposició. A través del conte El Peix Pedra, els nens es familiaritzaran amb la col·lecció de peixos fòssils del museu i veuran com era la fauna marina en l'època triàsica.

A bord del Tren dels Llacs

El Tren dels Llacs, a Lleida, ja és un clàssic però no per això menys sorprenent. Pujar al Tren dels Llacs és fer un viatge històric i panoràmic des de la plana de Lleida fins als Pirineus de Catalunya.

El tren surt de Lleida fins a la Pobla de Segur i para a Balaguer. Durant el trajecte travessa 4 llacs, 40 túnels i 75 ponts. Circula tots els dissabtes des del 22 d'abril al 29 d'octubre.

Passar el dia a un parc infantil natural

La penúltima proposta està relacionada amb la naturalesa. Es tracta de passar un dia en un parc infantil natural, que disposa d'elements de la natura integrats en els espais de jocs. Són parcs amb paviments de materials naturals, com la sorra, l'escorça, amb estructures deconstruides i minimalistes realitzades amb troncs que permeten a les criatures experimentar amb elements naturals i altres materials sensorials.

A Catalunya n'hi ha uns quants, com el de Falgar i la Verneda, a les Franqueses del Vallès. Hi ha una torre amb un rocòdrom, un gran tobogan, dues estructura per jugar amb la sorra amb politges, gronxadors amb pneumàtics, una tirolina, circuits de tronc amb equilibri, una passarel·la musical, una zona de pícnic...

També podeu anar al Wild Forest, a Sant Iscle de Bages, el Parc del Centre del Poblenou, a Barcelona, el Parc de la Via d'Alcarràs o el Parc Font del Roure de Masquefa.

Visitar els murals de Penelles

Acabem a la Catalunya més rural, a Penelles. Aquest petit poble de l'Urgell és conegut pels enormes murals que decoren les façanes de les cases per combatre el despoblament i difondre la cultura artística al món rural. Segur que no deixarà indiferent als més petits.