Set activitats de neu per aprofitar les nevades dels darrers dies

Els Pirineus s'han tenyit de blanc gràcies a les nevades d'aquests darrers dies, tard, però finalment la neu abundant ha arribat a la zona d'alta muntanya de Catalunya. Aquestes condicions obren una porta d'oportunitats per practicar l'esport per excel·lència d'aquesta època de l'any: l'esquí, sigui de muntanya, nòrdic o alpí.

Les opcions, però, no s'acaben aquí. Són moltes les activitats que ofereix la neu i les diferents estacions catalanes, des de tirar-se amb trineu a posar-se les raquetes de neu i fer una ruta o conduir una moto de neu. També és una bona oportunitat per canviar els esquís per la taula d'snow o descobrir el múixing.

Esquí de fons

L'esquí nòrdic, també anomenat esquí de fons, té les seves arrels als països nòrdics, on encara s'utilitza com a mitjà per desplaçar-se en alguns entorns rurals. Consisteix a lliscar pels paisatges nevats sense l'ajuda de remuntadors mecànics i s'utilitzen uns esquís més llargs i estrets que els d'alpí per facilitar la mobilitat i la flexibilitat. L'objectiu no és caminar sobre la neu, com alguns pensen, sinó lliscar-hi amb la força del propi cos.

L'estació d'esquí nòrdic de Tuixent-la Vansa, situada a la cara nord del massís del Port del Comte, a la comarca de l'Alt Urgell, disposa d'un total de 30 quilòmetres de circuits de diversos nivells per practicar l'esquí de fons que discorren pels boscos de la muntanya de l'Arp.



Esquí de muntanya

A diferència del nòrdic, o esquí de fons, l'esquí de muntanya (skimo) és una modalitat de l'alpinisme que es realitza en muntanya oberta i que es practica amb l'objectiu de pujar i baixar cims quan ja estan coberts de neu. Els descensos es poden produir principalment fora de les estacions d'esquí i, per tant, en terrenys no preparats, cosa que requereix un gran coneixement de l'entorn i una millor preparació física.

Una muntanya nevada



Un clàssic per fer amb esquís de muntanya és la travessa Carros de Foc, al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. La ruta dura cinc dies, així que cal una molt bona preparació física.

Tirar-se amb trineu

Seguim amb una proposta que ja és un clàssic per fer amb nens: tirar-se amb trineu. Algunes estacions d'esquí ofereixen aquesta activitats per als més petits, com Vallter 2000, La Molina, Port del Comte i Vall de Núria. Tots quatre disposen de parcs lúdics amb una pista de tubbies (descens en flotadors gegants) i pistes de trineus amb "snake gliss", una modalitat de descens col·lectiu amb trineu articulat.



Raquetes de neu

Les raquetes de neu són una de les altres activitats a l'alça relacionades amb aquesta època de l'any. Es tracta d'una bona alternativa a l'esquí o a l'snowboard, més econòmica, que ens permet caminar per la neu o el glaç de forma més àgil i còmode, amb aquests estris adherits a les botes.

Raquetes de neu a Vallter. — Generalitat de Catalunya

Aquesta activitat es pot fer a diversos indrets del nostre territori pirinenc. Les comarques del Berguedà -amb la referència dels Rasos de Peguera- i la Cerdanya són dos dels punts predilectes. Però també podrem fer raquetes de neu a Valler 2000, el Port del Compte o pel Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, passant per Port Ainé, Tuixent-La Vansa o la Vall de Núria, per exemple.



Puja un cim nevat

L'hivern també pot ser una bona època per fer un pic, sobretot pels amants de la neu. Això sí, si no ets un alpinista experimentat, necessitaràs anar amb un guia de muntanya i una bona condició física. Una bona opció és la Torreta o pic de l'Orri (2.439 m), una de les millors talaies del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Per pujar-hi podem fer-ho des de la mateixa estació d'esquí de Port-Ainé, amb un desnivell de poc més de 500 metres, o des del poble de Rubió, una ruta més exigent i llarga.

El pic de Bastiments (2.886 m), un clàssic del Pirineu al Ripollès, és una altra opció. És una ruta moderada que exigeix un esforç físic alt. Comença a les pistes d'esquí de Vallter, seguint el camí que porta al refugi d'Ulldeter, que coincideix amb el GR-11. Des del refugi, se segueix pel GR-11 fins al fons de la coma, al peu del Gra de Fajol

Canvia els equís per la taula d'snow

Esquiar és un esport fascinant, també ho és l'snowboard, que cada vegada guanya més adeptes. Si ho proves per primera vegada, et recomanem fer-ho amb un professional. Pràcticament totes les estacions d'esquí ofereixen classes per a principiants on podràs aprendre la tècnica abans d'aventurar-te.

Diverses persones practicant snow

Descobreix el múixing

Es tracta d'una activitat a l'alça en els darrers anys, i que pot ser atractiva per a tots els públics. Us proposem un passeig damunt d'un trineu amb gossos, l'anomenat múixing, una pràctica arrelada també als Pirineus catalans, abans com a forma de transport, ara per gaudir de la natura.

L'opció més comuna són els trineus tirats per dotze gossos, amb capacitat per a tres persones adultes o dos adults i dos nens. Habitualment van dirigits per un múixer-guia, però també hi ha l'opció que els usuaris en prenguin les regnes.

Gossos tirant d'un trineu

L'activitat es pot fer amb diverses empreses a Catalunya, en llocs com a Tuixent-la Vansa o a la Vall d'Aran, al bosc de Dossau o al pla de Beret. En aquest segon cas, també tenim l'opció de fer un passeig de nit per veure una cara diferent de la Vall d'Aran i del poble de Montgarri.