On pot nevar a Catalunya aquest dimecres i dijous?

S'acosta l'esperada pertorbació que ha de deixar una tongada de precipitacions extenses arreu de Catalunya, amb pluges i nevades que poden baixar a cotes d'uns 600 metres. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) detalla que s'iniciarà dimecres de manera dispersa i s'anirà estenent fins a afectar qualsevol punt del país. A partir de dijous al migdia anirà desapareixent progressivament i acabarà marxant per la zona central del litoral i prelitoral.

Els models inicials feien preveure quantitats de precipitació acumulada més abundant, però les darreres actualitzacions han moderat la previsió i indiquen que les pluges i nevades seran de com a màxim de 50 mm. On es preveu més precipitació en tot l'episodi és la meitat est de Catalunya, mentre on menys plourà serà al terç sud. En concret, seran d'entre 30 i 50 mm a punts del nord-est, del litoral i prelitoral central i de la Catalunya Central, i d'entre 10 i 30 mm a la resta de la meitat nord.

La cota de neu dimecres serà de 1000-1200 m en general, i de 700-800 m al Pirineu i Prepirineu al final del dia. Durant la matinada i matí de dijous podrà baixar localment fins als 600 m en alguns sectors de l'interior i de l'extrem nord-est. Es podran acumular més de 10 cm per sobre dels 800 m al Pirineu i Prepirineu i a la Serralada Transversal. I també gruixos inferiors a punts del nord-est i de la depressió Central per sobre dels 600 m, per bé que anecdòtics.

Dijous també s'enfortirà el vent del nord, especialment als dos extrems de Catalunya, alterant l'onatge sobretot a la costa Brava. La temperatura encara serà baixa i hi haurà algunes glaçades febles a punts de l'interior. Per tot, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos per neu i per onatge. Divendres la pertorbació ja s'haurà allunyat, i durant el cap de setmana la temperatura es recuperarà progressivament.

Precipitacions insuficients per començar l'any

L'any ha començat amb un episodi de precipitació extensa però poc abundant el dia 5, que va deixar de 5 a 15 mm a moltes comarques, però quantitats inferiors als 5 mm a bona part de Ponent i a diversos trams del litoral i prelitoral. El va seguir una nevada abundant de nord a l'Alt Pirineu entre els dies 6 i 7, amb gruixos de 30 a 50 cm de neu nova a cotes mitjanes i altes de l'Aran i zones pròximes.