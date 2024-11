Set rutes històriques a peu per Catalunya

Catalunya conserva desenes de rutes que recorden episodis històrics, des de la prehistòria fins a la Guerra Civil. Una bona opció per rememorar, recordar o conèixer aquesta història és resseguir aquestes travesses que també han trepitjat personatges de llegenda, que formen part de l'imaginari col·lectiu. Per això, us proposem set rutes, camins o itineraris temàtics de Catalunya per a tots els públics.



Ruta per les trinxeres de la Batalla de l'Ebre

Comencem per una zona de Catalunya marcada per la Guerra Civil, la Terra Alta, escenari de la Batalla de l'Ebre. Hi ha desenes de trinxeres repartides per tot el territori. Una de les més ben conservades és la de la Pobla de Massaluca, a la Punta del Duc. En primer lloc, s'hi poden trobar les fortificacions de la línia dels Algars. I, en segon lloc, com que és un sector poc actiu, els soldats republicans van destinar una part important del seu temps, al llarg dels 115 dies de la batalla, a la construcció de trinxeres.

A més, aquest espai es troba al mig d'una zona natural (PEIN), que permet gaudir de la natura, la fauna i un paisatge espectacular, on els visitants podran descobrir els rius Ebre i Matarranya i el pantà de Riba-roja mentre descobreixen vestigis de la batalla de l'Ebre.

Una de les trinxeres recuperades que es van construir durant la batalla de l'Ebre. — Cedida

Ruta pel poble vell de Corbera d'Ebre

No ens movem de la Terra Alta. Corbera d'Ebre conserva part del que va ser el poble abans del bombardeig per part de les tropes franquistes durant la Guerra Civil. Ubicat dalt del turó de la Montera, en el centre de l'antic front de guerra, avui els carrers i cases en runes del Poble Vell són un testimoni mut de la violència i de les brutals conseqüències de la guerra. Passejar-hi és retornar a l'estiu del 38, quan l'aviació alemanya i l'artilleria de Franco van destruir el poble.

Camí dels Bons Homes (GR 107)

El Camí dels Bons Homes és un clàssic de Catalunya, que permet a l'excursionista entrar en la història medieval. Una de les rutes dels càtars quan es van exiliar del sud de França sortia del castell de Montsegur, en terres franceses, i arribava fins al santuari de Queralt, a Berga (Berguedà). Ara, el recorregut és el sender GR 107, que es pot fer a peu o en bicicleta.

Si resseguim el Camí dels Bons Homes podrem gaudir de la bellesa de l'espectacular Parc Natural del Cadí-Moixeró. En aquesta zona destaca el Pedraforca: els dos cims separats per un gran coll són icònics del territori.

La distància del recorregut és de 200 km i es preveu que es pugui completar per a excursionistes debutants amb 9-10 dies. El recorregut trepitja les comarques d'Alt Urgell, Berguedà, Cerdanya, Solsonès. Els punts d'interès més destacats són Rasos de Peguera, Gósol, Pedraforca, Bagà, Bellver de Cerdanya, Prullans.



El Santuari de Queralt, a Berga (Berguedà), escenari de diverses rutes. — Catalunya Experience

Les coves de l'Espluga

Les coves de l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà) ens acosten a un passat prehistòric i a les diverses comunitats humanes que convisqueren en un mateix indret fa milers d'anys. A través de les visites guiades, una arqueòloga virtual i un guia ens acompanyaran durant tot el trajecte, en el qual la cova es presentarà en el seu estat més natural i real. Un recorregut de 600 metres per la cavitat subterrània per conèixer la formació geològica i l'evolució humana.

Es tracta de cavitats naturals utilitzades per l'home des del temps del paleolític. El museu s'ubica dins, i serem partícips de la seva historia, tant del descobriment de la Cova, com de les activitats que hi realitzaven els humans i dels seus sentiments més intensos.



Les coves de l’Espluga. — Turisme Cata

La fortalesa dels Vilars d'Arbeca

Arbeca (Garrigues) conserva un conjunt arqueològic excepcional habitat inicialment per la tribu dels ilergets. Situat a l'extrem nord-oest del terme, a quatre quilòmetres d'Arbeca, es tracta d'una antiga fortalesa construïda al segle VIII aC, ja que gairebé tota la superfície construïda correspon a un sistema defensiu format per dotze torres. A més de visitar-se, també ofereix un conjunt d'experiències, com degustacions d'oli d'oliva arbequina, una de les varietats d'oliva més preuada del món.



Poblat Ibèric d'Arbeca. — Arbeca Turisme

Ruta megalítica a Roses

Roses ofereix un itinerari circular de 4,5 quilòmetres per visitar algunes de les construccions prehistòriques més emblemàtiques de l'Empordà, com el dolmen de la Creu d'en Cobertella o el dolmen i el menhir de la Casa Cremada. L'itinerari comença als afores de la localitat de Roses i transcorre dins del Parc Natural del Cap de Creus.



Powered by Wikiloc

La Ruta del Cister

Aquesta ruta d'uns 105 km la podem fer tant caminant o amb bicicleta, com amb cotxe i a peu. L'itinerari de La Ruta del Cister ens porta a admirar el ric patrimoni cultural i històric d'aquesta zona d'interior en plena natura, indrets, marcats per també pels vins i caves, el territori i el patrimoni. I és que implica les comarques de l'Alt Camp, la Conca de Barberà i l'Urgell i els seus 65 municipis, en una proposta turística creada el 1989.