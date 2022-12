Sigfrid Gras: "Amb el finançament actual TV3 pot ser líder un any més, però d'aquí a cinc anys estem morts"

Sigfrid Gras (Barcelona, 1967) s'ha posat al capdavant de TV3 fa poc més de quatre mesos, una nau de comandament que coneix des de fa anys. Entre els reptes que hereta hi ha la reclamació endèmica d'incrementar l'aportació per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) en 100 milions d'euros, que afirma que han de permetre les noves apostes "de futur" per al públic juvenil, les culturals i l'OTT per a continguts en català.

"Amb el finançament actual podem ser líders un any més sense problema, però d'aquí a cinc anys estem morts", adverteix el director de la televisió pública. Per això, creu que "és el moment perquè el Govern i el Parlament apostin per a un finançament més ampli". Amb l'objectiu de poder garantir l'equilibri entre l'audiència i el servei públic, Gras demana resoldre l'aportació a l'ens, insuficient actualment i que assegura que compromet el futur de la televisió pública.

Precisament la falta de finançament explica en part, segons Gras, el fet que durant el procés independentista TV3 dediqués "massa temps" al debat polític. "En aquell moment teníem una economia molt limitada i era més barat posar quatre persones a parlar en una tertúlia –com en el programa FAQS- que fer Eufòria, que és molt car", exemplifica. En aquest sentit, considera que ha "canviat de moment" i ara cal consolidar una aposta "major" per a l'entreteniment.

Una aposta forta per l'entreteniment

"Hem de posar la política on li toca, especialment, als informatius"

"Ens hem sentit enmig del terreny de batalla política i d'això en volem fugir", assegura. Així, assumeix que "segur" que hi ha coses que no s'han fet "prou bé", però nega que TV3 prengués "partit". "Segurament vam dedicar massa temps al debat polític. Hem de posar la política on li toca, especialment, als informatius", adverteix.

Tres mesos després de posar en marxa la nova graella, celebra les noves apostes com Quanta guerra, Zona franca o El col·lapse, una aposta de substitució del FAQS "difícil" que va començar "regular", però que s'ha reajustat i les últimes setmanes ha estat líder. "Sempre ho vigilem tot molt, arreglant el que no funciona bé, però crec que podem dir que estem en un bon moment, sense voler ser pretensiosos", opina.

El canal infantil i l'aposta per la cultura

El nou director reconeix que la posada en marxa del nou canal infantil va en la "línia adequada" tot i que arriba més tard del que s'hauria volgut. "Tard no hi vas mai, hem anat tan de pressa com hem pogut", reflexiona. Una altra de les apostes de futur serà la de la cultura, que tindrà un vertical en l'OTT de continguts catalans que la CCMA està impulsant. "L'aposta per la cultura ha d'estar present en aquesta casa i és evident que els últims anys ha baixat fruit del poc finançament", conclou Gras.