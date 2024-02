Silence presentarà un ERTO que afectarà els antics treballadors de Nissan

El fabricant de motos i nanocars Silence ha comunicat als antics treballadors de Nissan que presentarà un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) fins al 30 de juny. L'objectiu és fer front a la davallada de la demanda del mercat de mobilitat elèctrica, una paralització de vendes que ha coincidit amb l'arrancada més lenta de la producció del nanocar S04. Fonts sindicals han apuntat que l'empresa té un problema d'excés d'estoc i vol reduir la càrrega de feina total.

L'expedient podria comportar l'aturada de la producció de motos fins a principis de juliol, i afecta gairebé 300 persones, ja que no tots els empleats provenen de la reindustrialització de Nissan de la Zona Franca. En les seves comunicacions amb els treballadors, la companyia que dirigeix Carlos Sotelo ha defensat que el projecte no corre perill. Això no obstant, els sindicats ja han sol·licitat a l'empresa un pla industrial concret que garanteixi el futur del projecte.

"L'expedient no és una bona notícia, però demanem que sigui una oportunitat per resoldre els problemes amb el llançament del nou vehicle", ha dit Miguel Ruiz, secretari general de Sigen-Sir Usoc. Els sindicats també demanen a les administracions que multipliquin els esforços per fomentar la mobilitat elèctrica entre els ciutadans i capgirar la situació actual del mercat.

El relleu de Nissan

Silence és una de les empreses triades per substituir el fabricant japonès que va marxar de Catalunya l'any 2021. L'empresa va ser l'única dels nous ocupants dels terrenys de la Zona Franca que va estar a prop de complir els compromisos de contractació amb prop de 100 persones treballant a la planta per fabricar motos i bateries a finals del 2023.

L'espai que ocupa Silence, però, és molt petit en comparació amb el del Hub Tech Factory, liderat per QEV i Btech, que encara no ha anunciat acords amb clients per començar la producció. A principis de febrer, 600 extreballadors de Nissan van tornar a la planta de la Zona Franca i a la de Montcada i Reixac per iniciar una formació finançada amb ajuts del Govern. L'objectiu era donar temps per negociar i evitar que els extreballadors es quedessin sense ingressos, esgotades les prestacions d'atur,

L'esperança del projecte rau en l'acord que s'està treballant amb la marca xinesa Chery, que podria fabricar fins a 50.000 cotxes de la marca Omoda a la fàbrica ubicada a la Zona Franca de Barcelona. Si les converses fructifiquen, es podrien contractar 150 persones en la primera meitat del 2024, i arribra a un total de 300 al segon semestre.

Encara que hi hagi acords, el 2024 no serà un any amb el rendiment productiu previst, sinó més de transició, metre el 2025 les produccions ja arrencaran amb més força. D'altra banda, el guanyador del concurs per a gestionar els terrenys, la logística Goodman, no tindrà llestos els magatzems fins a finals del 2024. L'empresa podrà llogar a terceres empreses l'espai i aquestes no tenen obligacions de fitxar els exempleats de Nissan.