El 'hub' que ha de reindustrialitzar Nissan perd força per falta d'avals

El hub de descarbonització (D-Hub) que ha de reindustrialitzar l'antiga fàbrica de Nissan perd força. El projecte per fabricar furgonetes elèctriques a la Zona Franca de Barcelona, dirigit per Joan Orús, ha aconseguit avals bancaris per valor de 48 milions d'euros, un 40% menys dels 70 que es necessitaven per rebre la totalitat del Perte, els fons europeus dels projectes estratègics per electrificar la fabricació de vehicles a l'Estat. Per tant, no podrà comptar amb la totalitat de l'ajuda europea que li havien preconcedit. Un fet que pot impactar en els 1.300 treballadors a l'atur que va generar el final de l'activitat de l'automobilística japonesa.

Les entitats bancàries que han avalat el hub són principalment el banc andorrà Andbank, la primera a entrar a l'equació, Caixabank, Abanca, Banc Sabadell i Avalis, una societat que depèn del Departament d'Economia. Les converses també estaven avançades amb el Banc Sandander, que finalment no ha avalat el projecte.

El grup, liderat per QEV i Btech, assegura que els "projectes tractors" del pla de reactivació de les fàbriques de l'automobilística japonesa podran tirar endavant. "Els avals garanteixen el desenvolupament i la posada en marxa dels projectes tractors del hub, centrats en la producció de vehicle elèctric", afirma el D-hub en un comunicat enviat de matinada.

Negociació 'in extremis'

El grup va estar negociant fins a l'últim moment per aconseguir les garanties que els permetessin rebre els fons europeus, però finalment no ho ha aconseguit, s'hauran d'esperar a la pròxima convocatòria d'ajuts que preveu obrir el ministeri d'Indústria després d'adjudicar només el 30% dels 2.250 milions anunciats inicialment. Mentre buscava finançament, el hub ja va renunciat a una partida de 10 milions d'euros "per raons tècniques" i per això el propòsit total havia passat de 80 a 70 milions.

Els empresaris del hub han negociat directament amb els bancs durant aquesta setmana, en unes converses que també han comptat amb el suport polític del Govern. La primera que va acceptar fer-ho va ser CaixaBank, que d'inici va mostrar-se disposada a avalar 5 milions d'euros.

El hub ha demanat ajuts per un projecte que no ha començat perquè primer s'ha d'acabar el concurs per gestionar els terrenys de l'antiga Nissan, que ha impulsat el Consorci de la Zona Franca, i que ha acabat tenint el projecte d'Orús com a únic candidat. No es confirmarà el guanyador del procés fins a finals de mes.