Aquest any el festiu de la Mercè cau en dilluns, el que permetrà als bercelonins fer un cap de setmana llarg. Més enllà dels gairebé 300 actes que s'han programat en el marc de la festa major, és una bona oportunitat per fer una excursió en família o amics sense marxar molt lluny de la ciutat.

El Parc Natural de la serra de Collserola, les cascades i rutes de la Serralada Marina, els llocs amb història de Sant Miquel del Fai... Són indrets naturals ideals per fer una escapada d'un dia. Et proposem sis excursions per fer a prop de Barcelona durant el pont de la Mercè.

De Torre Baró al Tibidabo

Comencem per una excursió clàssica: de Torre Baró al Tibidabo, la serra per excel·lència dels barcelonins. És un dels principals punts turístics de la ciutat, no només pel parc d'atraccions infantil, també per les impressionants vistes panoràmiques de 360º. La ruta comença al barri de Torre Baró fins a culminar el cim. En total, són uns 10 quilòmetres de bones vistes i de pujades que es pot completar amb una mica més de 2 hores.

Vista al cim del Tibidabo. — Robert Peña/Arxiu del Parc

L'itinerari arrenca al coll de Roquetes, on hi ha la parada d'autobús. Ascendeix fins el Forat del Vent, amb una espectacular panoràmica, el Portell de Valldaura, el Turó de la Magarola, la capçalera del Torrent de la Salamandra i el Col de l'Erola, que és el punt més alt de la carretera de l'Arrabassada. Arribat a aquest punt, ja es veu el cim del Tibidabo.

Camí de les Ermites

Ens allunyem de la gran ciutat per anar a una de les muntanyes més emblemàtiques de Catalunya: Montserrat. Aquesta ruta -d'un set quilòmetres- comença des del monestir i com bé indica el seu nom, ressegueix les diferents ermites de la zona. Situats davant de l'edifici de cel·les Abat Oliba, enfilem amunt pel camí pavimentat direcció a la capella de Sant Miquel.

La muntanya de Montserrat, un dels símbols de la comarca, i de Catalunya. — Bages Turisme

Un cop allà, arribem al trencall del mirador de la Creu de Sant Miquel, que ofereix unes vistes impressionants. Uns metres més endavant trobem la Capella de Sant Miquel. Més endavant arribem al Pla de Sant Miquel, on hi ha un encreuament de camins: el que baixa a mà esquerra cap a la Santa Cova i carretera de Collbató, el que surt planejant, conegut com el Camí de les Bateries, i el que puja amunt direcció Sant Joan.

Agafem aquest darrer, que amb un fort pendent es dirigeix cap al Pla de les Taràntules, una zona planera que trobem abans d'arribar a l'estació superior del funicular de Sant Joan. Dels camins que surten des del Pla, hem d'agafar el de l'esquerra, pel Camí de Sant Joan. Des de la capella de Sant Joan podem continuar una mica més amunt fins a les restes de les antigues ermites de Sant Joan i Sant Onofre. Des d'aquí tornem a desfer tot el camí de l'anada, fins.



De Riells del Fai a Sant Miquel del Fai

Després d'un campanya d'incendis intensa, aquest cap de setmana reobre al públic l'espai natural de Sant Miquel del Fai. Situat a només 50 quilòmetres de Barcelona, aquest racó de cascades, esglésies rupestres i grutes s'ha convertit en un dels indrets amb més interès del Vallès Oriental. S'hi pot arribat amb cotxe, però et proposem una ruta per anar-hi a peu i gaudir del paissatge.

L'ermita de Sant Miquel del Fai. — ACN

El sender comença just davant del pàrquing de Riells del Fai. Allà trobareu un panell informatiu amb les diferents rutes que podeu fer als Cingles del Bertí. Una de les opcions és resseguir el GR5, que va des de Riells del Fai fins a Sant Miquel del Fai. El camí és molt senzill i no té pèrdua.



Cim de la Mola

Una de les excursions més populars que podeu fer sense allunyar-se molt de la ciutat és el cim de la Mola (103 metres), al parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac és pujar al cim de la Mola. És ideal per fer amb nens i gaudir d'una ruta d'aproximadament una hora i mitja des del quilòmetre 3,9 de la carretera BV-1221.

Un cop dalt, trobareu el monestir romànic de Sant Llorenç del Munt, originari del segle XI. Es fan visites guiades a l'església i també podreu veure l'exposició permanent sobre l'ocupació humana i cultural de la muntanya.

El Delta del Llobregat

Si prefereixes costa, el Delta del Llobregat és ideal per fer una ruta en família o amics d'un dia. Compta amb desenes de senders senyalitzats, així com llocs d'observació per gaudir de la naturalesa i de les diferents espècies d'aus que habiten en aquest petit oasi al costat de la gran capital, cada vegada més amenaçat per la contaminació i les grans infraestructures com l'aeroport del Prat.

El vicepresident de DEPANA observa el Delta del Llobregat amb prismàtics per albirar els flamencs que s'hi aturen.. — Montse Giralt

Un dels recorreguts més populars és el que va fins a les ruïnes de la Caserna dels Carabiners, just al final del camí de la Bunyola. La tranquil·litat de la platja on s'ubica aquest espai permet que diverses espècies d'aus, com el corriol patinegre, la gavina d'Audouin i l'àliga pescadora, s'hi reprodueixin. Es pot visitar de 10:00 a 17:00 hores.

La ruta de Sant Jeroni de la Murtra

Acabem també amb un clàssic de la zona: la ruta de Sant Jeroni de la Murtra. Fa uns anys, el Consorci del Parc de la Serralada de Marina va adequar un itinerari per recórrer la vall de Sant Jeroni de la Murtra, al municipi de Badalona, a peu.

Comença al carrer de Sant Jeroni, al polígon de Montigalà, sota el viaducte de la B-20 de Badalona. Es tracta d'una caminada curta, tranquil·la i de poc desnivell, que permet al visitant conèixer la vall de Betlem, la coneguda com la vall de Poià i finalment Sant Jeroni de la Murtra.

El monestir de Sant Jeroni de la Murtra. — Cedida

Les indicacions inicials porten fins a l'aqüeducte de finals del segle XIX, des d'on es poden observar alguns exemplars de papallones. Abans d'arribar al Monestir de Sant Jeroni de la Murtra, trobem la font del Lleó. A la serra de Can Mas es pot contemplar una panoràmica de la vall, des del mar fins a les ermites de Sant Onofre i Sant Climent. La ruta segueix fins a Ca l'Alemany i acaba al punt de partida del recorregut.