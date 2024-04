Sis novel·les i un poemari en català que no us podeu perdre aquest Sant Jordi

No totes les novetats que arriben a les llibreries a l'espera de viure un Sant Jordi gloriós aconsegueixen ser llegides. També passa que si no arribes a la llibreria amb les idees clares, les cobertes dels llibres es presenten com temptacions indesxifrables... Fa de mal dir què busquem quan llegim ficció, les raons s'enganxen com les cireres. El mateix passa a l’hora de recomanar lectures.

Però si compartim allò de Papasseit, que ''Res no és mesquí / ni cap hora és isarda, /ni és fosca la ventura de la nit. /I la rosada és clara / que el sol surt i s'ullprèn / i té delit del bany: que s'emmiralla el llit de tota cosa feta". Entre els set títols d'autoria catalana que recomanem, potser hi trobareu la vostra cirera.

'A casa teníem un himne', Maria Climent (L'altra editorial)

Reserveu-vos una bona estona de lectura, perquè quan la comenceu us costarà desenganxar-vos d'aquesta història tendra i divertida, però també amb moments agredolços, en definitiva com la vida mateixa. Les tres protagonistes us atraparan i les seves experiències i tries, segurament us faran ganes de retrobar coses que potser heu deixat enrere.

'Ofert a les mans, el paradís crema', Pol Guasch (Anagrama)

Pol Guasch és capaç d'agafar un tema com el de l'amistat i que reverberi amb noves dimensions. Aquesta és una novel·la esquitxada per la melancolia, i sobre l'evolució d'una amistat la de la Rita i en Líton. Els dos, malgrat la plenitud de la joventut pateixen l'ombra d'un futur incert, on el concepte del col·lapse i l'extinció cada vegada és més present.

'La puresa de l'engany', Gerard Quintana (Columna)

Si voleu una novel·la amb un protagonista incòmode, plena de jocs i subtileses, llegiu La puresa de l'engany. Voluptuosa en molts fragments, el personatge protagonista us remourà. La cita que encapçala el volum ja dona pistes per on van els trets: "A Iocasta. I totes aquelles que, envoltades de silenci, han patit en solitud".

'La casa tapiada', Julià de Jòdar (Comanegra)

Més de 30 veus parlen en aquesta magistral novel·la per construir un retrat d'una època que comença el 1962 i acaba un dia del 1977 al Fossar de les Moreres de Barcelona, passant pel maig del 1968, i per l'anticapitalisme. És un calidoscopi d'època, sí, però que fuig del to acadèmic i s'aferra a la vida.

'Una novel·la comercial', Ponç Puigdevall (Edicions de 1984)

Aparentment plàcida i quotidiana, situada en un Sant Feliu de Guíxols lànguid, aquesta novel·la té altes dosis d'hostilitat. De to ferotge, les relacions entre els personatges són són tenses, diguem-ho així per no fer espòilers, i res no és el que sembla, ni tan sols l'odi que es dediquen els uns als altres.

'Ocàs i fascinació', Eva Baltasar (Club Editor)

En aquesta ocasió, l'autora volia parlar d'una dona de la neteja perquè ella també ho va ser. I a través del llenguatge poètic que la caracteritza, i dividida en dues parts, ha teixit una història protagonitzada per una dona jove, que ens fa baixar al seu infern personal, a l'ofec de la precarietat. Una dona que ens planta a la cara una cosa que ja sabem: la seguretat és relativa.

'El poema de la rosa als llavis', Joan Salvat Papasseit (Angle editorial)

Ara que fa 100 anys de la mort de Joan Salvat Papasseit i pel territori s'escampen moltes propostes per recuperar la seva veu, tant en prosa com en poesia, què millor que llegir-lo? Aquesta antologia és una de les més conegudes, però sempre és interessant tornar-hi, i si encara no us hi heu capbussat, doncs hi trobareu un recorregut amorós, sensual i plaent, que ens convida a celebrar la vida i el desig.