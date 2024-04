Així serà la diada de Sant Jordi a les principals capitals catalanes

Catalunya es prepara per viure un Sant Jordi de rècord a l'espera que els núvols no espatllin una de les jornades més esperades de l'any. Des de fa setmanes, als municipis i ciutats d'arreu del país ja es respira aquell ambient de carrers i avingudes plenes de gent remenant llibres -enguany amb moltes novetats de no-ficció- i regalant roses.

A Barcelona hi haurà més parades que mai, però a diferència d'altres anys, enguany els paradistes han hagut de pagar una quota per inscriure's en el servei professional, una mesura que ha generat molta polèmica en el sector per la privatització encoberta d'una diada amb esperit popular. Algunes editorials i escriptors han criticat "la deriva neoliberal de la jornada".

Més enllà de la polèmica, enguany s'ha apostat per la descentralització de les parades inscrites en el servei professional en set districtes de Barcelona: Ciutat Vella (94 parades), Gràcia (26), Eixample (230), Les Corts (9), Sant Martí (13), Sant Andreu (6) i Sarrià (4). Com a novetats, també es recuperarà les Rambles senceres com un espai per a parades de llibreries, floristeries i entitats del barri i, finalment, el carrer Gran de Gràcia estarà pràcticament ple. Hi haurà punts de venda més esponjats, des de Jardinets de Gràcia fins a Travessera de Gràcia.



Però més enllà de la capital catalana, us expliquem com celebraran la diada de Sant Jordi les principals ciutats del Camp de Tarragona, Lleida i Girona.

Castells a Tarragona durant la diada de Sant Jordi

La Diada de Sant Jordi a Tarragona té com a centre neuràlgic les parades de llibres i roses a la Rambla Nova. Habitualment, estan obertes des de les 9:00 fins a les 21:00 hores. A mitja tarda, sobre les 19:00 hores hi haurà la tradicional ballada de sardanes a la plaça Verdaguer, i a les 20:00 hores es farà l'actuació castellera de les quatre colles de la ciutat a la mateixa Rambla Nova.

Enguany la Casa de les Lletres i Tarragona Ràdio uneixen els seus esforços per oferir una diada de Sant Jordi enfocada a homenatjar les lletres tarragonines, amb la participació activa de les seves protagonistes: escriptors i escriptores del Camp de Tarragona que passaran per l'estand durant tot el dia perquè tota la ciutat pugui veure i sentir les seves darreres novetats.



Montblanc celebra l'autèntic Sant Jordi

El Sant Jordi més especial de Catalunya és sens dubte el de Montblanc. La capital de la Conca de Barberà s'engalana durant una setmana per reviure l'autèntica llegenda del patró de Catalunya, amb representacions teatrals, mercats i fires medievals, tast de vins de la comarca i espectacles de tota mena. La programació d'actes va arrancar divendres i aquest dimarts, a banda de les parades de llibres i roses, tindrà lloc a les 18:30 hores l'espectacle de l'entrega de la rosa.



Una de les escenes més conegudes de la 'Representació de la llegenda de Sant Jordi', l'acte més emblemàtic de la Setmana Medieval de Montblanc, en una imatge d'arxiu. — Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi

Sant Jordi a Reus

Els edificis modernistes del centre de Reus també s'engalanen per celebrar la diada de Sant Jordi, que omplirà les places i carrers de la ciutat amb parades de roses i llibres per a tots els públics. A la plaça del Mercadal i els carrers del voltant hi haurà les paradetes de les llibreries i les floristeries.

Entre els actes festius de la diada, destaquen la ballada de sardanes amb la Cobla Reus Jove, l'actuació castellera dels Xiquets de Reus, i les enceses dels Dracs i la Víbria. Dins la parada de l'Ajuntament, les Biblioteques de Reus organitzaran micropresentacions per a obres que ja fa temps que han estat presentades i com a novetat d'enguany hi haurà dos moments per a fer recomanacions literàries per part dels lectors, que seran dinamitzades per Teresa Vilà.



Lleida concentrarà el Sant Jordi a Francesc Macià i Ferran

La capital dels Segrià tornarà a concentrar el seu Sant Jordi entre l'avinguda de Francesc Macià i la rambla de Ferran. Enguany, un dels principals protagonistes serà la recentment estrenada ubicació definitiva del Museu Morera, situat precisament a la rambla Ferran. També hi haurà un escenari per actuacions a la rambla Ferran per on passaran grups joves dels bucs d'assaig de Lleida. A la tarda actuarà Ares Gratal i a les set es farà una ballada de Sardanes a la plaça Sant Joan.

El Sant Jordi de Girona torna al centre històric

El centre històric de Girona tornarà a acollir les parades de venda de llibres i roses de Sant Jordi després de tres anys instal·lades al parc de la Devesa a petició de els gremis de llibreters i floristes de la ciutat. Al llarg del dia s'han organitzat diverses activitats. A les 17:00 hores hi haurà una ballada de sardandes a càrrec de la cobla La Flama de Farners a la plaça de la Independència i a les 20:00 hores un concert de Menta Fresca a la plaça de l'assumpció.



Sant Jordi a l'Ebre

A les Terres de l'Ebre, les diades de Sant Jordi més destacades són les de Tortosa i Amposta. A la capital del Baix Ebre, l'activitat es concentrarà als carrers del nucli antic: des del principi del carrer Sant Blai, plaça de l'Àngel, carrer de l'Àngel, plaça Agustí Querol, carrer de la Rosa i plaça de la Cinta. En aquest últim punt es trobarà el gruix de parades de llibres i punts de venda de roses. També hi haurà signatures d'autors ebrencs i homenatjarà el poeta Gerard Vergés.

A Amposta, l'epicentre de la diada de Sant Jordi seran el carrer Major i a la plaça de l'Ajuntament. De 10:00 a 21:00 hores hi haurà parades de llibres i roses. A partir de les 11:00 hores, s'espera que per les carpes hi passin escriptors per firmar les seves obres.

Sant Jordi a la Catalunya Central

Pobles i municipis de la Catalunya Central també s'engalanen amb motiu de la diada de Sant Jordi. A Berga, els carrers es tornaran a omplir de parades de roses i llibres. També s'han organitzat activitats culturals, com la XI Marató de lectura per la llengua, impulsada per Òmnium Cultural amb la col·laboració d'entitats, escoles i associacions berguedanes. Horari: de 9:00 a 13;00 hores i de 16:30 a 20:00 hores. Lloc: plaça de Sant Joan.

A les 19:00 hores, Joan Canal presentarà el llibre Punt d'inflexió al Museu Comarcal de Berga i a la mateixa hora hi haurà una audició de sardanes amb la Cobla Pirineu.

A Vic, l'icònica plaça Major de la capital d'Osona acollirà activitats per a tots els públics, a més de les tradicionals parades de llibres, roses i entitats. A més, autors del territori signaran els exemplars de les seves últimes obres literàries.