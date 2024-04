Tots els espais que pots visitar de franc a Barcelona per Sant Jordi

Sant Jordi és sinònim de roses i llibres, però també de cultura, catalanitat i història. És per això que molts edificis històrics i museus de la ciutat -alguns normalment tancats al públic- obren les seves portes per oferir visites i activitats totalment gratuïtes en homenatge al patró de Catalunya. És el cas del Recinte Modernista de Sant Pau, el Palau de la Generalitat o l'Ajuntament de Barcelona, entre molts d'altres. Us detallem els horaris d'obertura i si s'ha de fer reserva prèvia.



Recinte Modernista de Sant Pau

El Recinte Modernista de Sant Pau farà jornada de portes obertes per Sant Jordi, de 9:30 a 18:30 hores. L'espai ha organitzat diverses activitats per acostar la figura de l'arquitecte Domènech i Montaner i la seva història: des de concerts a jam sessions, lectures de llibres, entre d'altres. Les entrades s'hauran de reservar prèviament, per franges horàries, al web de Sant Pau, ja que l'aforament serà limitat.



Pavelló Mies van der Rohe

De 10:00 a 20:000 hores del dia de Sant Jordi, el Pavelló Mies van der Rohe també farà una jornada de portes obertes per donar a conèixer l'obra de l'arquitecte de l'edifici Ludwig Mies van der Rohe, pioner de l'arquitectura moderna. Hi haurà una parada de llibres i un espai per llegir.



Biblioteca de Catalunya i Institut d’Estudis Catalans

La Biblioteca de Catalunya organitza visites guiades amb cita prèvia per mostrar els seus espais i algunes de les seves col·leccions. També ho farà el recinte de l'Institut d'Estudis Catalans, que celebra la diada de Sant Jordi amb una jornada de portes obertes al claustre de 10:00 a 14:00 hores.



Una imatge de la Biblioteca de Catalunya. — Bru Aguiló / Arxiu

Sagrada Família: portes obertes als Jordis i Jordines

Com ja és tradició, la Sagrada Família obre les seves portes a tots els Jordis, Jordines, Jorges i Jorginas del món de manera gratuïta de 10:30 a 19:00 hores. Podràs portar un acompanyant amb tu. No cal reserva prèvia, només has de portar un document que acrediti el teu nom.

La Sagrada Familia, en Barcelona, Catalunya. — David Oller / Europa Press

Enguany, amb motiu de la diada de Sant Jordi, s'instal·larà a la Sagrada Família la projecció dart digital Rosa, Rosae, creada amb intel·ligència artificial especialment per a l'ocasió i basada en els valors d'innovació i creativitat.

Palau de la Generalitat

Edificis que en el dia a dia estan tancats al públic per la seva intensa activitat, com el Palau de la Generalitat, que durant la diada de Sant Jordi faran una jornada de portes obertes de les 12:00 fins a les 20:00 hores. Cal inscripció previa.

Es podran visitar els espais institucionals i monumentals de les plantes baixa i noble del Palau, incloent-hi la Sala Clavé, la sala de premsa, la Sala de Torres-García, la Sala dels Reis, la Sala del Govern, la Capella de Sant Jordi, la Sagristia, el despatx del president i la sala dels diputats.

També es permetrà passar pel Pati dels Tarongers, que acollirà audicions de carilló a les 13:00 hores i a les 19:00 hores per acompanyar la visita; la galeria gòtica; l'escala gòtica, i el pati gòtic, on es troba l'escultura El desconsol i on es podran comprar roses solidàries. Se sortirà per la plaça de Sant Jaume.

L'edifici de l'Ajuntament de Barcelona

En el cas de l'Ajuntament de Barcelona, que estarà obert de 10:00 a 20:00 hores, es podrà visitar: l'Escala Negra, la Capella del Bon Consell, el Saló de Cròniques, el Saló del Bon Govern, la Sala del Treball, el despatx de l'alcaldessa, el Saló de Carles Pi i Sunyer, el Saló de Cent, el Saló del Consolat de Mar, la Sala Tàpies, el Despatx d'Honor, el Saló de Carles III, el Saló de la Ciutat, la Galeria Gòtica i l'Escala d'Honor.

La façana de l'Ajuntament de Barcelona, a la plaça Sant Jaume. — Arxiu

El recorregut començarà a la porta del carrer de la Ciutat (façana gòtica) i, per amenitzar la jornada, diversos personatges històrics rebran els curiosos als salons nobles de l'Ajuntament.

El cronista del segle XIV Ramon Muntaner comentarà les pintures de Josep M. Sert al·lusives a les campanyes dels almogàvers a Grècia del Saló de Cròniques, i els consellers Joan Fiveller i Rafael Casanova relataran la història del Saló de Cent. Maria Bosch, esposa de Rafael Casanova, informarà sobre els tapissos i les pintures de Sert situades a l'Escala d'Honor. A més, un clavicèmbal amenitzarà la visita als salons de la Ciutat i de Carles III.

L'Ateneu Barcelonès

L'Ateneu Barcelonès, ubicat al barri Gòtic, també obrirà les portes d'11 a 20:00 hores. Al llarg del dia es podrà visitar el Palau Savassona, la Biblioteca modernista, la sala Pompeu Fabra, la sala d'actes Oriol Bohigas, entre d'altres.

També s'han organitzat diverses activitats amb motiu de la diada de Sant Jordi. De de 12:00 a 14:00 hores, al jardí de l'Ateneu es continua una tradició de Sant Jordi, la lectura en veu alta d'obres destacades de la literatura catalana actual d'autors com Àngel Guimerà, Vicent Andrés Estellés, Jordi Sarsanedas, Montserrat Vayreda i Joan Salvat- Papasseit.

L'entrada de l'Ateneu Barcelonés. — Pere Francesch / ACN

A les 18:30 h hi haurà una l'obra de teatre d'accés lliure, la recuperació de la producció dirigida l'any 2009 per Joan Ollé d'El Quadern Gris, amb Joan Anguera i Joan Alavedra a la sala Oriol Bohigas.

Fundació Photographic Social Vision

Seguim amb la Fundació Photographic Social Vision, un espai ubicat a Villa Alegre (Via Augusta, 175) habitualment tancat que durant la jornada de Sant Jordi obrirà les seves portes al públic. L'espai ha organitzat la segona edició de fira de fotollibres amb les editorials Blume, Ediciones Posibles, La Mirada Creadora, Ojos de Buey, Phree i RM, màximes representants del gènere. El recinte obrirà d'11:00 a 14:00 hores i de 17:00 a 20:00 hores.

Hi presentarà un llibre la fotògrafa Isabel Azkarate, pionera del fotoperiodisme basc, i també es faran signatures de Manuel Outumuro, Alex Llovet, Josep Maria de Llobet, Adra Pallón, Sandra Balsells, Sergi Bernal, l'antropòleg visual Roger Canals, i Alex Maspons.

Quim Vives signarà els seus dos nous llibres amb la foto fixa de la pel·lícula La Sociedad de la Nieve, de J.A. Bayona, i del biopic sobre l'humorista Eugenio Saben aquell, de David Trueba. La signatura comptarà amb la presència també de l'actor protagonista, David Verdaguer.

David Verdaguer i Carolina Yuste

Palau Güell

Un altre punt icònic de Barcelona i de l'obra de Gaudí que obrirà les portes al públic aquest diumenge és el Palau Güell. De les 10:00 fins a les 17:30 hores es podrà visitar el palau modernista, ubicat al carrer Nou de la Rambla, de manera totalment gratuïta. Això sí, s'ha de fer reserva prèvia. Les entrades s'han de recollir directament al Palau.



Palau Güell. — Gaudí Palau Güell

Museu d’Història i Museu d’Arqueologia de Catalunya

Tant el Museu d'Arqueologia de Catalunya com el Museu d'Història de Catalunya també obriran les portes al públic de manera totalment gratuïta el diumenge, concretament de 10:00 a 14:30 hores.