El Govern aixecarà a partir de divendres gairebé la totalitat de les restriccions vigents actualment contra la Covid, a excepció del tancament de l'oci nocturn. A més, encara no ha decidit què farà amb el passaport covid, sobre el que ha de rebre un informe del Comitè Científic Assessor. Així, s'eliminarà la limitació de 10 persones en les trobades socials i també s'acabaran les limitacions d'aforament i horaris vigents. Aquestes limitacions afectaven ara sectors com la restauració, la cultura, els gimnasos, els parcs d'atraccions, els actes religiosos i les cerimònies civils, entre d'altres. En canvi, l'oci nocturn continuarà tancat.



La decisió s'ha pres després de comprovar com els contagis estan a punt d'estancar-se, tot i que encara no s'ha assolit el pic de la sisena onada i, sobretot, que el volum de pacients crítics fa dies que no augmenta, situant-se al voltant de les 500 persones, per sota de les que hi havia a la cinquena onada, el passat estiu. La setmana passada el Govern ja va aixecar el toc de queda nocturn, una mesura qüestionada pels epidemiòlegs per la seva dubtosa eficàcia a l'hora de reduir els contagis.



Les actuals restriccions van entrar en vigor el 24 de desembre, després que l'arribada de la variant òmicron de la Covid-19 disparés els casos de coronavirus.