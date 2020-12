El Soc, al teu costat.

Si vols formar-te

Si et trobes a l’atur

Si tens feina però vols canviar

Si et cal acreditar els coneixements

Si vols millorar les teves expectatives professionals

Si ets una empresa i busques personal que s’ajusti a les teves necessitats



...el SOC és el teu lloc. Perquè el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya posa a l’abast de la ciutadania, les empreses i les entitats tot un ventall de programes i actuacions que us acompanyaran i ajudaran a millorar les possibilitats de tenir una feina estable i de qualitat, a reforçar la competitivitat de les vostres empreses i a promoure un desenvolupament territorial equilibrat.



Quins serveis t’ofereix el SOC?

Orientació

Quins són els teus objectius professionals? Com pots millorar la teva posició laboral? Quines són les tendències del mercat de treball? I les noves professions? Com pots formar-te per ser competitiu en les feines emergents?



Aquestes i moltes altres preguntes sovint ens aclaparen i ens dificulten saber per on començar quan volem buscar o canviar de feina. Per això al SOC t’ofereix informació, acompanyament, motivació i assessorament adequats a les teves circumstàncies personals i professionals per ajudar-te a potenciar i conèixer les teves capacitats, concretar els interessos i definir el teu perfil ocupacional.



Els professionals i serveis d’orientació t’ajudaran a dissenyar un itinerari professional que et permetrà seguir formant-te, aconseguir nous objectius en la feina i fins i tot, posar en marxa iniciatives empresarials.

Formació professional per a l’ocupació

Formar-se no és una opció, sinó una obligació. I aprendre nous coneixements i habilitats és imprescindible si volem trobar feina o prosperar professionalment. Tant si estàs treballant com a l’atur, el SOC disposa d’una àmplia oferta formativa teòrica i pràctica de qualitat, propera al teu domicili i en tots els àmbits professionals. Perquè ningú quedi enrere i pugui millorar el seu perfil professional adaptant-lo a les necessitats actuals de les empreses.



Si voleu informació de l’oferta formativa que el SOC posa a la vostra disposició, mitjançant una eina senzilla i intuïtiva de navegació podeu consultar el contingut detallat en aquest enllaç:



https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/CercadorCursosSimple.do

El Soc, al teu costat.

Recerca de feina i acompanyament a la inserció

El SOC t’acompanya en la recerca de feina, i t’assessora sobre les ofertes de treball que millor s’adapten al teu perfil professional, com afrontar una entrevista de treball o com fer un currículum.



I també tens la possibilitat d’accedir al portal Feina Activa del SOC on, de manera lliure i gratuïta, facilita a la ciutadania l’accés i la recerca d’ofertes de feina en el sector públic i privat i a les empreses la recerca i la selecció de persones treballadores.



El portal Feina Activa també inclou, sovint, borses de treball específiques on trobar feina per sectors. Actualment està oberta una en la qual es busquen perfils professionals d’atenció a la dependència i professionals assistencials per treballar a les residències de gent gran.



Feina Activa: https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home

Àrea de serveis a l’empresa

El SOC està a prop del món empresarial i a través dels seus tècnics especialitzats li dona suport i oferix solucions a mida, suport en la selecció, contractació i formació de personal i tota la informació que necessitin en matèria d’ocupació.

Emprenedoria i autoocupació

Si allò que t’interessa és accedir a un ajut per crear la teva pròpia empresa, des del SOC fomenten tant l’emprenedoria com l’autoocupació. Treballen per facilitar la col·laboració, cooperació i coordinació amb els departaments, agents socials i empreses per afavorir l’autoocupació i la creació de llocs de treball qualificats.

Acreditació de l’experiència professional

L’experiència és un grau. Per això, si tens experiència laboral o formació adquirida al llarg dels anys però no tens cap titulació que ho acrediti, el SOC t’ajuda en el procés per avaluar i reconèixer aquestes competències adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació. Tot per facilitar tant la inserció i la integració laboral i la lliure circulació en el mercat laboral com la progressió personal i professional.

Col·lectius

El SOC està obert a tothom especialment als col·lectius més vulnerables o amb majors dificultats d’accés al mercat de treball. Persones joves, majors de 45 anys, persones immigrades o dones (especialment víctimes de la violència masclista).



No desaprofitis tot allò que el SOC pot fer per tu. Tenen una xarxa de 69 Oficines de Treball a la teva disposició. Posa’t en contacte a través del telèfon gratuït 900 800 046 de dilluns a divendres i de 8 a 14 hores. Atendran la teva consulta o, si ho prefereixes, pots demanar cita prèvia.



També pots trobar tota la informació dels serveis, programes i tràmits del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la web:



https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/



SOC, al teu costat