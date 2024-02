La societat civil impulsa l'Any Estellés per commemorar al País Valencià i Catalunya el centenari del naixement del poeta

Després que les Corts Valencianes -amb majoria de PP i Vox- hagin rebutjat celebrar l'Any Estellés, ho faran entitats de la societat civil. La iniciativa buscarà reivindicar i revisitar el centenari del naixement de Vicent Andrés Estellés, el poeta valencià més important des d'Ausiàs March. Ho faran amb diversitat d'actes arreu de Catalunya i al País Valencià, amb novetats editorials, lectures, exposicions, rutes o congressos.

La Institució de les Lletres Catalanes (ICL) ha presentat aquest dijous la iniciativa Any Estellés, que està comissariada per l'escriptora Àngels Gregori. Organitzat pel Departament de Cultura i la Plataforma Cívica Cent d'Estellés, comptarà d'entrada amb més d'un centenar d'activitats, una cinquantena al País Valencià. En la presentació també ha estat present el cantautor Pau Alabajos, que n'ha publicat la primera biografia.

A banda de les reedicions previstes de la seva obra, les traduccions o les novetats bibliogràfiques que sortiran en ocasió d'aquesta efemèride, l'Any Estellés posarà damunt de la taula el català com a llengua i cultura compartida als territoris de parla catalana. L'objectiu final és situar de forma definitiva el poeta dins el cànon de la literatura catalana i exportar la seva obra fora de les fronteres lingüístiques.

La comissària ha criticat la "censura cultural" que es produirà amb l'Any Estellés al País Valencià, però ha dit que aquesta el que ha generat són moltes més ganes de celebrar-ho. Al seu torn, la directora de la ILC, Izaskun Arretxe, ha lamentat no poder comptar amb la col·laboració de totes les institucions.

❗️ Avui hem presentat l'Any Vicent Andrés Estellés, el principal renovador de la poesia al País Valencià des d’Ausiàs March.

👉🏼 La commemoració és comissariada per la poeta Àngels Gregori.#AnyEstellés

Diversitat d'actes

La commemoració arrencarà el 21 de març amb el Dia Mundial de la Poesia que girarà al voltant del poema estellesià M'he estimat molt la vida. Pel que fa als actes destacats al País Valencià, hi haurà el concert en homenatge a Vicent Andrés que tindrà lloc el 7 de setembre a l'auditori de Burjassot. El 26 d'aquest mateix mes s'oferirà la Festa Estellés simultània a Barcelona i a València, amb connexions amb altres poblacions i organitzada per Òmnium Cultural i Acció Cultural del País Valencià, en el marc de la Setmana del Llibre en Català.

La programació es completarà amb diversitat de jornades acadèmiques, simposis i congressos, tant nacionals com internacionals, amb l'objectiu d'estudiar i endinsar-se en la figura de l'autor des de perspectives diverses, com ara el Congrés Internacional Vicent Andrés Estellés a la Universitat d'Alacant. Entre les activitats més destacades també hi haurà actes i espectacles teatrals, musicals i literaris per a tots els públics.