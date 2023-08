Sumar cedeix dos diputats a ERC perquè tingui grup parlamentari propi al Congrés

Sumar cedirà dos dels seus diputats perquè ERC pugui formar grup parlamentari propi al Congrés dels Diputats. Des de la formació de Yolanda Díaz "facilitaran la formació de grup a un dels partits que previsiblement serà un dels suports a la investidura i, per tant, al govern de coalició", defensen fonts dels comuns. En els darrers dies, ERC i PSOE ja havien estudiat la fórmula perquè els republicans tinguessin grup parlamentari propi.



"Volem que els propers quatre anys siguin la legislatura plurinacional que refermi un govern progressista", assenyalen. En aquest sentit, ho consideren "una declaració d'intencions" pel que esperen que sigui "una relació fluida i llarga amb ERC". Arriba després que els republicans votessin a favor de Francina Armengol com a nova presidenta de la cambra baixa.



També ho veuen com "un senyal de bona sintonia" de cara a les negociacions investir Pedro Sánchez. Pels comuns, la investidura del candidat del PSOE i president del Govern d'Espanya en funcions és "l'única possible", encara que el rei Felip VI hagi proposat el candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo. El debat d'investidura se celebrarà el 26 i 27 de setembre.

Amb els resultats obtinguts en les eleccions generals del 23-J, els republicans, com Junts per Catalunya, no complien els requisits que marca el reglament per a la formació de grup parlamentari. Ara caldrà veure si el PSOE o Sumar també presten escons a la formació de Laura Borràs i Jordi Turull. El termini per a registrar els grups finalitza aquest divendres.

El reglament del Congrés dels Diputats estableix diverses possibles vies per a formar grup parlamentari propi: tenir quinze diputats, o tenir-ne almenys cinc i haver aconseguit el 5% dels vots a tot l'Estat o el 15% dels vots a les circumscripcions on s'ha presentat. Ni ERC ni Junts compleixen cap de les condicions. Per això han optat per la cessió temporal de diputats, una pràctica no regulada però avalada històricament per la Mesa.

Més temps i més recursos

Tenir grup propi a la cambra baixa atorga més temps per intervenir al faristol, més ajudes econòmiques i l'opció de presentar esmenes a la totalitat. Pel que fa a la part econòmica, tenir grup implica una subvenció fixa de 30.346,72 euros mensuals i una subvenció variable de 1.746,16 euros al mes per cada diputat.