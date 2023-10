La tarifa de l'aigua s'encarirà a partir del gener a l'àrea de Barcelona

La sequera no afluixa i ben aviat es començarà a notar a les butxaques dels ciutadans. L'empresa pública Aigua Ter-Llobregat (ATL), que abasteix d'aigua potable a 116 municipis de 10 comarques de l'àrea de Barcelona, ha anunciat que apujarà un 30% la tarifa a partir del gener després de sis anys de tarifes congelades. De mitjana, el metre cúbic passarà de 0,74 euros a 0,99 euros. A nivell domèstic, el més probable és que acabi comportant un encariment del rebut aproximat d'un euro per persona i mes.

Són municipis bàsicament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i altres poblacions del Vallès, el Maresme, la Selva, el Garraf, l'Alt Penedès, l'Anoia i el Solsonès. L'increment, que afectarà gairebé cinc milions i mig de persones, haurà de ser validat aquest dimarts pel Consell de la Xarxa Ter-Llobregat i al Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Entre els motius de la pujada hi ha la sequera -i la previsió que el 2024 encara hi hagi greus problemes als embassaments de les conques internes, ja sota mínims-, el preu de la llum i el sobrecost que causa en l'ús de plantes dessalinitzadores, que tenen una despesa energètica més gran que les plantes potabilitzadores tradicionals. A més, s'argumenta que més enllà d'incrementar-se l'ús de l'energia, pujarà també el seu cost, ja que el nou contracte de subministrament d'energia elèctrica per al període 2023-2025 ha patit un augment del 50% en el preu del kWh.

Increment d'un euro per persona i mes

Aquest augment del 30% de la tarifa de l'aigua recaurà inicialment sobre els ajuntaments, tot i que previsiblement acabarà traslladant-se a la factura dels consumidors. Segons ALT, l'increment tindria un impacte d'un euro per persona i mes, malgrat que l'import definitiu pot variar en funció de cada municipi.

La tarifa de subministrament d'ATL -que gestiona la xarxa d'abastament d'aigua que dona servei a més del 90% de la població de Catalunya- és només una part de la suma total de la factura, on hi ha altres conceptes com el cànon de l'aigua. El preu final, per tant, dependrà de cada ajuntament, que és qui paga aquesta tarifa en concret.