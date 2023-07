La taxa d'atur de Catalunya cau al 8,44%, la més baixa en 15 anys

Bones notícies pel mercat laboral català. La taxa d'atur ha caigut a Catalunya gairebé dos punts entre abril i juny i s'ha situat en el 8,44%. Es tracta de la xifra més baixa de desocupats en 15 anys, és a dir, des de la crisi financera del 2008, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) de l'Institut Nacional d'Estadística.



En total, el nombre d'aturats s'ha reduït en 70.400 persones a Catalunya respecte al març, fins a situar-se en 336.800 desocupats a finals de juny. En comparació amb el 2022, hi ha 23.700 persones menys a l'atur.

L'ocupació registra un rècord històric amb 3,65 milions de treballadors entre l'abril i el juny

De la mateixa manera, s'ha tornat a superar el rècord d'ocupació amb 3,65 milions de treballadors. La dada no s'havia assolit mai en la sèrie històrica i suposa recuperar els nivells d'ocupació d'abans de l'esclat de la crisi del 2008. Entre abril i juny, es van generar 132.700 feines més que al primer trimestre.

Aquestes dades arriben després d'un primer trimestre on la taxa d'atur va tornar a superar el llindar del 10% a Catalunya, amb 13.000 aturats més que l'any anterior. També arriben un cop començada la campanya d'estiu. De fet, l'augment de l'ocupació s'ha concentrat a la construcció (+1,75%) i als serveis (+1,04%).

Davallada de la taxa d'atur femenina

La davallada de la taxa d'atur s'explica, principalment, per la caiguda històrica de la desocupació femenina, que ha baixat més de dos punts fins al 8,32% i se situa per sota de la masculina (8,52%), al contrari de com és habitual que passi en les enquestes laborals.

Al conjunt d'Espanya, el nombre d'aturats va caure el segon trimestre en 365.300 persones i el total se situa en 2.762.500. Així doncs, la taxa d'atur és de l'11,6%, un nivell en mínims des del 2008. Durant el últim any, el nombre de persones sense feina a l'Estat ha disminuït en 157.000 persones, segons l'INE.

Catalunya és la segona comunitat amb on més cau l'atur en comparació amb el primer trimestre, per darrere de les Illes Balears.