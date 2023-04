L'atur repunta lleugerament el primer trimestre de l'any i la taxa supera de nou el llindar del 10% 

L'atur repunta lleugerament el primer trimestre de l'any a Catalunya. Segons l'Enquesta de Població Activa de l'Institut Nacional d'Estadística, el març es va tancar amb 407.000 persones sense feina, 20.000 aturats més en comparació amb el desembre passat, o el que seria el mateix, un 5,17% més de desocupats. Això situa la taxa d'atur en el 10,37%, gairebé mig punt percentual més que a l'EPA del quart trimestre del 2022, quan era del 9,91%, superant així el llindar del 10%.

Així doncs, després de cinc trimestres per sota de les 400.000 persones apuntades als serveis d'ocupació, s'ha tornat a superar aquesta barrera. En comparació amb l'any passat, hi ha 13.000 desocupats més.

Pel que fa al nombre d'ocupats, Catalunya ha arribat a finals de març amb 3.521.300 persones treballant, una dada que no s'assolia des del 2008, abans de l'esclat de la crisi financera, quan es van superar els 3,6 milions de treballadors. Entre gener i març, s'han generat 2.300 feines més que a finals del 2022.

Tarragona, la demarcació on més ha crescut l'atur

Tarragona és la demarcació on més ha crescut l'atur durant el primer trimestre de l'any. Se situa en l'11,9%, dos punts més que en l'últim període de 2022. A les comarques gironines també s'enfila fins a l'11,29%. En canvi, a Lleida, la taxa d'aturats ha baixat del 9,47% fins al 8,69%.

La taxa d'atur puja al 13,26% a Espanya

Al conjunt d'Espanya, el nombre d'aturats va augmentar el primer trimestre de l'any en 103.800 persones i es manté per sobre dels tres milions de parats. Pel que fa a la taxa d'atur, doncs, a Espanya se situa en el 13,2%, 0,39 dècimes més que a l'EPA del quart trimestre.

Pel que fa al nombre d'ocupats, a Espanya hi ha 20.452.800 treballant, 11.100 persones menys respecte a l'últim trimestre del 2022.

Catalunya és la segona comunitat amb on més creix l'atur interanualment, per darrere del País Valencià (34.600). Alhora, també és el segon territori més dinàmic en l'ocupació en comparació a l'exercici anterior, per darrere d'Andalusia, que ha creat 109.700 feines en un any.