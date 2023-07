La Cambra eleva les previsions de creixement de l'economía catalana fins al 2,2% el 2023

La Cambra de Comerç de Barcelona ha elevat aquest dimecres les previsions de creixement de l'economia catalana als anys 2023 i 2024. Segons ha detallat l'organisme en roda de premsa, l'any en curs pot acabar amb un increment del PIB del 2,2%, quatre dècimes més que l'anterior previsió, feta al maig.

Aquesta millora es deu, en gran mesura, al comportament del sector exterior durant la primera meitat de l'any. "És increïble com van les exportacions", ha asseverat la presidenta de l'organisme Mònica Roca. La Cambra també anticipa una caiguda de la inflació a Catalunya, que tancaria el 2023 en un 3,6%, per factors com la normalització dels preus energètics i dels aliments.

Pel que fa al 2024, la dada s'incrementaria tres dècimes, fins al 2,3%. Tot i això, l'entitat barcelonina preveu una "moderació" del PIB durant el segon semestre de 2023 i l'inici del 2024 per la debilitat de l'activitat econòmica a la zona euro i les conseqüències de l'enduriment de la política monetària del BCE.

Mercat de treball dinàmic

Pel que fa a l'ocupació, la Cambra assenyala que el mercat del treball es manté dinàmic, amb una creació neta de llocs de treball superior a la del mateix període del 2019. No obstant, alerta que les afiliacions del mes de juny denoten un alentiment de l'ocupació a Catalunya.

Segons la Cambra, l'economia catalana ha sortit de la crisi de la Covid-19 amb un model de creixement més intensiu en sectors d'alt valor afegit, és a dir, que paguen millors salaris. Es tracta d'àmbits com la ciència, la salut TIC, l'educació o manufactures. Aquests sectors amb majors salaris suposen més del 70% dels nous llocs de treballs creats els darrers anys, és a dir, tres de cada quatre nous llocs de feina.

Aquesta dinàmica contrasta, afirma l'organisme amb dades oficials, amb la tendència prèvia a la pandèmia, quan el sector que més ocupació creaven eren els de menys valor, com el comerç o l'hostaleria.

La Cambra també destaca la participació d'estrangers i del sector públic en l'economia catalana. L'ocupació estrangera concentra la meitat dels nous llocs de treball a Catalunya després de la pandèmia. El seu pes ha crescut fins al 15,8% l'any 2023.

"Les dades reflecteixen que el model productiu s'ha transformat arran de la pandèmia i s'està donant una importació de talent", ha comentat Roca, que també ha avisat que seria "raonable" esperar que la transformació del model productiu es tradueixi també en millores en la productivitat i salarials.