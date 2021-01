El TC admet a tràmit el recurs del PP contra la regulació dels lloguers catalana

El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs del Partit Popular contra la regulació dels lloguers, aprovada el passat setembre al Parlament gràcies a la pressió del moviment pel dret a l'habitatge. El decret llei, que va rebre el suport d'ERC, JxCat, els Comuns i la CUP, limita els preus màxims dels lloguers en funció de l'índex de referència de cada zona, una iniciativa que el PP considera un atac a la propietat privada. Sindicats d'habitatge, les PAH i altres organitzacions del moviment convoquen una concentració de rebuig aquest dijous a les 18.00 h a la plaça Sant Jaume.

L'admissió del recurs no suposarà una suspensió cautelar automàtica de la llei, però el TC pot acceptar establir mesures cautelars que podrien suposar la suspensió mentre no es resol el fons de la qüestió. Fonts del Sindicat de Llogateres, però, confien que l'alt tribunal "no s'atrevirà a aplicar mesures cautelars" i que la llei continuarà en vigor fins a la sentència. L'ofensiva judicial del PP contra la regulació es va posar en mans del gabinet d'advocats en el qual treballa l'exlíder de Ciutadans, Albert Rivera.

La via empresa pel PP posa en joc les negociacions entre el Govern espanyol, la Generalitat i el moviment pel dret a l'habitatge, que van arribar a un acord perquè no s'interposessin recursos contra la regulació mentre l'Executiu deliberava sobre una llei estatal. Aquest ha estat un dels motius de crispació entre el PSOE i Podemos en el si del Govern espanyol, que es va decantar quan finalment van pactar portar la iniciativa al Consell de Ministres a principis d'aquest 2021. Ara, però, està en mans dels magistrats del TC suspendre cautelarment la regulació catalana abans que no s'hagi començat a debatre en el marc estatal. "És molt urgent blindar la llei el més ràpid possible i també que s'entengui per protegir les llogateres de tot l'Estat", diuen des del Sindicat.

L'admissió a tràmit del recurs del PP per part del TC arriba quan l'alt tribunal també és a la recta final de les deliberacions sobre el recurs contra el decret llei 17/2019 de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, també del PP. Aquest decret estableix, entre altres qüestions, que els grans tenidors (propietaris de més de 15 habitatges) han d'oferir un lloguer social a persones en situació vulnerable quan se'ls acabi el contracte, estiguin en un procés de desnonament o portin més de sis mesos ocupant un habitatge buit. El moviment pel dret a l'habitatge ja va advertir que, si la sentència és negativa, 3.289 famílies que estan pendents d’un lloguer social podrien ser desnonades.