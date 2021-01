Entitats i partits denuncien que més de 3.000 famílies serien desnonades si el TC tomba el decret d'accés a l'habitatge

El moviment pel dret a l'habitatge ha denunciat aquest dimarts l'efecte d'una "imminent" sentència del Tribunal Constitucional (TC) contra el Decret Llei 17/2019, recorregut pel PP i sobre el qual podria pronunciar-se aquest mateix mes. Entitats com el Sindicat de Llogateres, la Taula del Tercer Sector i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), entre d’altres, han advertit en una roda de premsa davant del Parlament de Catalunya que si la sentència és negativa, 3.289 famílies que estan pendents d’un lloguer social -sense comptar els casos de Barcelona- podrien ser desnonades. Aquest decret amplia la llei d’habitatge 24/2015 en matèria de situacions d’emergència pel que fa a habitatge i pobresa energètica. "La llei 24/2015 no es pot aigualir", ha afirmat Josep Giralt, Secretari de la Junta Directiva de la Taula del Tercer Sector.

Demanen al PSOE que "blindi" la norma amb un acord bilateral entre l'Estat i la Generalitat

Aquest decret, que podria ser tombat en un temps rècord després que el TC admetés el recurs del PP a tràmit fa un mes, estableix entre d'altres que els grans tenidors (propietaris de més de 15 habitatges) han d’oferir un lloguer social a persones en situació vulnerable a qui se’ls acabi el lloguer, estiguin en procés de desnonament o portin més de sis mesos ocupant un habitatge buit. Segons la Generalitat, en menys d'un any, a través d'aquesta llei els grans tenidors s'han vist obligats a fer 2.200 ofertes de lloguer social. "L'experiència ens fa desconfiar d'una possible sentència que sigui un cop més favorable a la banca", ha assegurat el portaveu de la PAH Barcelona, Santi Mas de Xaxàs, que ha dit que el TC té sobre la taula debatre el recurs el pròxim 25 de gener.



La principal reivindicació que han fet els col·lectius ha estat que el PSOE "blindi" la norma amb un acord bilateral entre l'Estat i la Generalitat abans que s’emeti la sentència. "Esperem que el PSOE estigui a l’alçada del que s’espera d’un govern progressista i garanteixi els drets bàsics de les persones, protegeixi el bé comú i públic, posi fre als desnonaments i acabi les pràctiques especulatives", afirmen en un comunicat.



"L’atac del PP torna a demostrar el nul compromís del partit amb la garantia dels drets dels col·lectius més vulnerats i posa de manifest la seva fèrria defensa dels interessos de bancs i fons voltors", afegeixen.

Defensen la constitucionalitat del decret perquè fa efectiu l'article 47 de la Constitució

Les entitats es mostren convençudes de la constitucionalitat del decret pel fet que "fa efectiu" l'article 47 de la Constitució, que estableix el dret a l'habitatge, "tan vulnerat sistemàticament i desemparat per la pròpia Administració pública a tots els nivells".



A la roda de premsa també hi han participat el Col·legi de treballadores socials de Catalunya, el Congrés d’Habitatge, l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació Catalana de Municipis (FCM) Marea Blanca, el Consell Nacional de Joventut de Catalunya i la Comissió de Defensa del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, i ha comptat amb el suport de representants de JxCat, ERC, En Comú Podem i la CUP.



Segons les entitats, si el TC tomba la sentència, un total de 3.289 famílies seran desnonades: 1.399 estan actualment en lloguer, 1.324 ocupant i 566 tenen hipoteca. Totes estan pendents de signar un lloguer social amb els grans propietaris.