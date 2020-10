El TC rebutja la suspensió cautelar de la inhabilitació de Torra

El Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat aquest dimarts suspendre de forma cautelar la inhabilitació de Quim Torra, tal com havia demanat la seva defensa en el recurs d'empara que va presentar la setmana passada. El ple de l'alt tribunal ha acceptat per unanimitat admetre a tràmit el recurs i l'estudiarà en els propers mesos, però denega la mesura cautelaríssima plantejada per la defensa de l'expresident. El Tribunal Suprem va condemnar Torra a un any i mig d'inhabilitació per desobediència, confirmant així la pena imposada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en primera instància.

El TC admet a tràmit el recurs en apreciar que hi ha una especial transcendència constitucional perquè "l'assumpte suscitat transcendeix del cas concret perquè planteja una qüestió jurídica rellevant i una general repercussió social o econòmica i perquè podria tenir unes conseqüències polítiques generals". El tribunal demana a la sala segona del Tribunal Suprem i a la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè remetin les actuacions corresponents en els propers deu dies, i també dona deu dies a les acusacions perquè compareguin si volen.



D'altra banda, ha resolt també denegar la sol·licitud de Torra de suspensió cautelaríssima de la pena. El tribunal no aprecia la urgència excepcional a la qual es refereix l'article 56.6 de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional, per la qual cosa no procedeix resoldre sense escoltar les al·legacions de cada part, ja que la pena d'inhabilitació especial s'ha fet efectiva i, a més, perquè l'assumpte presenta elements substantius específics que advoquen per un estudi meditat i contradictori de la pretensió cautelaríssima instada. En aquest sentit, s'acorda formar peça separada de suspensió i traslladar al ministeri fiscal i al sol·licitant d'empara perquè efectuïn les al·legacions que considerin convenients en els propers tres dies. Posteriorment, en unes setmanes, es resoldrà la petició de mesures cautelars, encara sense entrar en el fons de l'assumpte.

"Es confirma que no hi ha justícia per als independentistes"

L'expresident del Govern ha reaccionat a la decisió del TC a través d'un comunicat, dient que "es confirma una vegada més que no hi ha justícia per als independentistes catalans a Espanya". "Aquesta decisió no és cap sorpresa perquè ja tenim constància continuada el tracte diferenciat i discriminador de la justícia espanyola", ha assegurat.