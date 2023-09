El TEDH rebutja el primer recurs de Puigdemont pel cas del seu escó a l'Eurocambra

El Tribunal Europeu de Drets Humans ha rebutjat el primer recurs de Carles Puigdemont pel cas del seu escó al Parlament Europeu. Segons la notificació a la qual ha tingut accés l'ACN, Estrasburg va inadmetre el passat 7 de juliol la demanda de l'expresident i de l'exconseller Toni Comín contra Espanya per la negativa de la Junta Electoral Central a incloure'ls en la llista d'eurodiputats que ha de trametre a l'Eurocambra.

El TEDH ha considerat que la possible vulneració dels seus drets polítics ja s'ha "reparat", ja que el Tribunal Constitucional espanyol va reconèixer Puigdemont i Comín com a eurodiputats. Al juliol, el jutge Peeter Roosma ja va comunicar a l'expresident i eurodiputat de Junts que "el demandant ja ha obtingut el reconeixement de qualsevol presumpta vulneració".



Puigdemont i Comín van recórrer al TEDH després que el TC desestimés el seu recurs d'empara per la negativa de la JEC a reconèixer-los com a eurodiputats malgrat que el Parlament Europeu ja els va acceptar el gener del 2020.

Fonts de la defensa expressen "satisfacció interna" tot i la inadmissió a Estrasburg perquè, segons diuen, el TC "sí que va reconèixer que tenien la condició d'eurodiputats. De totes maneres, l'equip jurídic de Puigdemont i Comín va anar igualment al TDEH per possible vulneració de drets humans, que ara es dona per reparada.

Les causes judicials de Puigdemont

Puigdemont té tota una sèrie de causes judicials tant als tribunals espanyols com als tribunals de la Unió Europea (UE) per la causa del Procés. Per exemple, està a l'espera que el Tribunal de Justícia de la UE validi l'aixecament de la seva immunitat per activar l'extradició. Alhora, té casos col·laterals als tribunals espanyols vinculats al seu estatus d'eurodiputat amb una ordre de detenció per l'1-O.

Després de la proclamació oficial dels electes a les eleccions europees del 2019, la JEC havia de notificar a l'Eurocambra la llista dels eurodiputats escollits, però no hi va incloure Puigdemont ni Comín per què no van jurar la Constitució a Madrid. Tot i la sentència del TJUE i el posterior reconeixement per part del Parlament Europeu de la seva condició com a eurodiputats, la Junta Electoral no ha notificat una nova llista que els inclogui.

Puigdemont i Comín van denunciar la posició de la JEC fins al Constitucional, però aquest va desestimar el recurs d'empara perquè l'Eurocambra ja els havia reconegut sense la notificació de l'àrbitre electoral.