Aquest divendres ha començat a caminar l’Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-discriminació, l’oficina de la Generalitat que lluitarà contra el masclisme, el racisme, la LGTBIfòbia i tots els altres tipus de discriminació que recull la llei 19/2020. En parlem amb la seva directora, Manuela Fernández, que detalla que treballaran per deixar de normalitzar situacions de violència en qualsevol àmbit, també a l’Administració: "Tenim la responsabilitat d’acabar amb la violència institucional que les pròpies institucions promovem".

Lluitarà contra múltiples formes de discriminació, també la gordofòbia i la pressió estètica

El nou organisme, que depèn del Departament d’Igualtat i Feminismes, s’ha presentat aquest divendres al Palau de la Generalitat en un acte amb la participació de la consellera, Tània Verge, la secretària d’Igualtats, Mireia Mata, i la nova directora, Manuela Fernández.



En una conversa telemàtica amb Públic, Fernández remarca que l'ens "liderarà la posada en marxa, la implementació i el desplegament" de la llei d'igualtat de tracte i no-discriminació, aprovada el desembre de 2020 i que engloba una diversitat de formes de discriminació, entre les quals la xenofòbia, les múltiples manifestacions de racisme, com l’antigitanisme i l’antisemitisme, la LGTBIfòbia, la misogínia, la islamofòbia, l’aporofòbia i també discriminació per motius vinculats a la diversitat funcional o a l’estat serològic, entre d’altres.

L’oficina serà el "motor" de la implementació d’una llei que és "pionera" pel que fa al reconeixement de raons discriminatòries com l’antigitanisme, destaca Fernández. També recull les qüestions vinculades a l’aspecte físic, com la gordofòbia o la pressió estètica. "La qüestió no és només denunciar-ho, sinó treballar per donar-li la volta", afirma. S’hi emmarca la investigació anunciada el passat 8 de març contra una cadena de roba que només ven una talla única corresponent a les talles S i XS. "Discrimina la diversitat de cossos i obrir una investigació, al marge que se sancioni o o no, ja té un impacte", assenyala la nova directora.

Més enllà de les sancions

Actualment aquesta investigació està en fase de diligències prèvies i és "probable" que s’obri un expedient sancionador. Encara que la tasca de l’organisme "anirà més enllà" de la part sancionadora, la llei preveu sancions lleus, greus i molt greus. Fernández posa èmfasi en la mediació per anar erradicant progressivament discriminacions normalitzades a la societat i afirma que l’objectiu de moltes víctimes en denunciar és que aquella situació "no li torni a passar a ningú". "No ho volem reduir a un tema de sancions. El fet d’obrir una mediació pot tenir un efecte multiplicador", apunta.

La mediació serà fonamental per anar erradicant discriminacions normalitzades a la societat

L’objectiu de l’oficina serà "protegir i atendre" les persones que hagin patit discriminació, incloent la seva reparació, que passa pel suport i l’assessorament jurídic si és necessari. L’organisme actuarà a nivell administratiu i investigarà fets en qualsevol àmbit públic i privat, incloent les actuacions de les institucions: "És un llei per a tothom", recorda Fernández. El nou ens també liderarà l’elaboració del Pla d’Igualtat de Tracte i la No-discriminació, que serà interdepartamental.

Qualsevol persona podrà denunciar, encara que no sigui ella mateixa qui hagi patit la discriminació, i l’organisme també podrà actuar d’ofici. Això pot ser útil en en el cas de víctimes que sentin que "no tenen legitimitat, no se sentin segures o tinguin por a represàlies", com per exemple en el cas de persones en situació administrativa irregular. "Hi ha moltes persones que no confien en les institucions i això és una barrera", reconeix Fernández.



Per això l'organisme també està impulsant formacions, tant a la ciutadania com a les institucions, per facilitar la detecció de situacions susceptibles de ser denunciades. "Hi ha discriminacions estructurals i sistèmiques i volem que serveixi per revisar aquests circuits que a vegades són aparentment neutres però que, en el fons, són discriminatoris".

Treball conjunt amb la Fiscalia de delictes d'odi

En un moment en què els delictes d’odi s’han multiplicat, Fernández destaca que treballaran en coordinació amb la Fiscalia de delictes d’odi, que ja va participar de manera activa en l’elaboració de la llei, igual que amb el Departament d’Interior i els Mossos. La directora assenyala que la llei contra la LGTBIfòbia "ha generat un exemple" i ha ajudat a què més persones denunciïn. "Volem estendre aquesta pràctica també a altres col·lectius", afirma.

Una part important de treball serà en la prevenció dels discursos d’odi, també a les xarxes. "Tenim interioritzades situacions que creiem que són normals, però no ho són, és violència. Hem de deixar de normalitzar-les i començar a normalitzar l'exercici de drets", conclou Fernández.