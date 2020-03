Tensió al Parlament entre ERC i JxCat després de les crítiques de Ponsatí a la taula de diàleg

Nova sessió de control al Parlament marcada pels retrets entre entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC. Les diferències amb què els dos socis de Govern afronten la taula de diàleg amb l’Executiu espanyol -que va arrencar la setmana passada- s’ha tornat a evidenciar. El president del grup parlamentari d’Esquerra, Sergi Sabrià, ha carregat contra JxCat per haver criticat des de les seves files la taula de diàleg, especialment durant l'acte del Consell per la República a Perpinyà a través de l'exconsellera Clara Ponsatí.



En concret, en la seva intervenció adreçada al president de la Generalitat, Quim Torra, Sabrià ha dit que "des de les seves sigles es va sentir com es menystenia la taula de diàleg on ell, el vicepresident, dos consellers i diputats van asseure per buscar una solució política al conflicte polític". "No entenem com es pot seure a defensar l'autodeterminació i l'amnistia, i poques hores després carregar amb duresa i amargor", ha afegit. Sabrià també ha recordat a Torra que va ser ell qui va "liderar la delegació catalana". "Vostè va dir en roda de premsa que no s'aixecaria de la taula de negociació i després el seu espai menystenia públicament aquella mateixa taula, debilitant la nostra posició", li ha retret Sabrià.

"Vostè va dir en roda de premsa que no s'aixecaria de la taula de negociació i després el seu espai menystenia públicament aquella mateixa taula, debilitant la nostra posició", retreu Sabrià a Torra

Amb tot, el republicà ha admès que el seu partit sap "que no ho es pot fiar tot a una carta, i no ho farem. (...) No som il·lusos, coneixem millor que ningú el govern espanyol". I ha conclòs fent una defensa de la taula de diàleg i de la negociació "com a eina complementària a la mobilització al carrer". "Ens cal tothom. I un camí és negociar. I si vam arrencar la taula de negociació és perquè el republicanisme és més fort que mai".



Torra, per la seva part, s'ha mostrat "sorprès" pels comentaris d'ERC, tot avisant que per a ell "no sobra ningú de l'espai independentista". "Vinc d'espais unitaris. He posat sempre el país per davant del partit. No hem negat mai que el conflicte s'ha de resoldre políticament però no anem amb el lliri a la mà. Sabem qui és l'Estat i les complicacions que comporta el diàleg. És prudent remarcar l'escepticisme", ha replicat. Per a ell, cal que tota la delegació catalana "tingui clar que el que es vol és l'autodeterminació i l'amnistia". "Ho hem de posar per davant de tot. Estic segur que és la millor sortida, la que lluitarem i la que fa comprensible tot això. Cal sortir de la taula amb una data pel referèndum d'autodeterminació. I aquesta ha de ser la posició de la delegació catalana, perquè el conflicte polític és de sobirania", ha sentenciat.



Prèviament, la líder de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, també ha abordat la qüestió per preguntar-li a Torra si "realment creu en la taula de diàleg". En respondre el president que "si no hi cregués, no hi assistiria", Albiach ha replicat que "d'això es desprèn que no comparteix les paraules de Ponsatí" a les que també es referia Sabrià.

El president del Govern afirma que cal sortir de la taula amb una data pel referèndum

La líder dels comuns, que ha identificat l'acte de Perpinyà com "el tret de sortida de la campanya electoral de JxCat", ha lamentat que la formació de Torra "continuï en la lògica de vies fracassades i de la confrontació, dels vencedors i vençuts", en lloc d'apostar clarament per la taula de diàleg. Torra, però, ha defensat Ponsatí: "A mi no em sobra ningú del món independentista i menys un exiliat, que té tot el meu respecte. Jo crec que necessitem la força de la unitat del moviment independentista".

Torra li reclama a Torrent que li torni l’escó

D’altra banda, Torra ha tornat a exigir al president del Parlament, Roger Torrent, que li torni l'escó de diputat. Ho ha fet després de recordar les vinculacions de membres de la Junta Electoral Central (JEC) amb Cs i PP. Torra ha interpel·lat Torrent durant la resposta al president del grup de JxCat, Albert Batet: "Ara que sabem com estaven de viciades les resolucions [de la JEC], perquè políticament eren una persecució contra l'independentisme, demano a la cambra i al president que, en base a la votació del 4 de gener, reconsidereu la decisió de retirar-me l'escó perquè pugui tenir tots els drets com a diputat".



El president del Govern també ha demanat que el Parlament recuperi la llei per tenir una Sindicatura Electoral pròpia, i evitar així dependre de la JEC. Just abans, Batet ja ha qualificat de "delicte electoral", "suborn" i "fet molt greu" la relació de la Junta Electoral amb Cs i PP: "S'haurien d'inhabilitar les decisions de la JEC, és una vergonya, han estat fent trampes, han comprat l'àrbitre i jugat amb la democràcia", ha subratllat.