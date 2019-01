Tercer dia de vaga dels taxistes després de rebutjar la proposta de la Generalitat per regular els VTC

Centenars de taxistes de Barcelona han iniciat aquest diumenge la seva tercera jornada de vaga indefinida concentrats a la Gran Via després que a la nit de dissabte rebutgessin en assemblea l'última oferta de la Generalitat, mentre que els conductors de VTC van optar abandonar l'avinguda Diagonal. Els concentrats han dormit als seus vehicles i fa unes hores han deixat llures tres carrils centrals per permetre el pas de la 41a edició de la cursa Sant Antoni-Moritz, tal com van acordar amb l'Ajuntament.



La concentració de taxistes, que comprèn la Gran Via entre els carrers Entença i Bailén (a prop de les places Espanya i Tetuan), deixa lliure els laterals d'aquesta avinguda i, habitualment, també deixen clar un carril central.

El portaveu d'Elite Taxi, Alberto Álvarez, ha explicat a Efe que, per ara, no tenen prevista cap nova reunió amb la Generalitat, però que estan disposats a tornar a reunir-se amb l'administració per continuar negociant. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha assegurat avui, en declaracions a Rac 1, que està "decebut" després que l'assemblea de taxistes rebutgés ahir a la nit l'oferta del Govern d'establir una forquilla de temps de precontractació dels vehicles VTC, que superaria els 15 minuts i que fixarien els municipis segons criteris territorials, ambientals i de durada del servei.



Ha explicat que va parlar, personalment, amb el president de la Generalitat, Quim Torra, per validar la proposta però ha considerat que el col·lectiu de taxistes ha actuat de manera "intransigent". Calvet ha subratllat que la seva proposta atorga més "seguretat jurídica" als ajuntaments, i especialment a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), per poder incrementar el temps de precontractació dels VTC.



En aquest sentit, el conseller ha estat especialment crític amb l'alcaldessa de Barcelona i presidenta de l'AMB, Ada Colau, a la qual ha reptat a "mullar-se" i dir quina és la seva proposta de temps de precontractació. "Colau -ha afirmat- ha de deixar d'ocultar-se darrere de la Generalitat, seguir criticant i donar lliçons és molt fàcil, que digui quantes hores vol de precontractació, si en vol dotze que ho digui".



El conseller ha assegurat que seguiran treballant i negociant però la seva última proposta només es tramitarà si els taxistes abandonen la vaga. Mentre es mantingui el conflicte, la Generalitat reforçarà el transport públic per "garantir el moviment dels ciutadans" i, especialment, a l'aeroport i serveis com els hospitals.



Dilluns que ve, el conseller es reunirà amb representants dels VTC i ha afirmat que el seu objectiu és que els vehicles de lloguer amb conductor puguin "conviure" amb el taxi, són serveis que es "han de regular, però s'han de complementar"