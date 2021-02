Tercera nit de protestes i aldarulls a Catalunya contra l'empresonament de Pablo Hasél

Les mobilitzacions en suport al raper lleidetà Pablo Hasél, detingut aquest dimarts al matí per ordre de l'Audiència Nacional, continuen a Catalunya per tercer dia consecutiu. Les protestes han estat marcades per una forta presència policial i els aldarulls a les manifestacions que han tingut lloc a Barcelona i Tarragona. Hi ha hagut almenys sis detinguts per desordres públics a la capital catalana, acusat de llançar objectes contra la policia i participar en actes vandàlics. A banda, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha informat que fins a les deu de la nit havia atès també a Barcelona dues persones, una ferida menys greu i l'altra lleu. Ambdues han estat traslladades a centres hospitalaris

La manifestació de Barcelona, a la qual han acudit unes 300 persones segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat en primer lloc a la plaça Tetuan per reclamar la llibertat de Pablo Hasél. Ha estat una afluència menor que les d'aquest dimarts i dimecres, on havien arribat a superar els 2.000 assistents. Al principi ha estat un ambient reivindicatiu i festiu, amb actuacions musicals de rapers i reivindicacions a favor de la llibertat d'expressió i l'"art lliure".

Els manifestants s'han concentrat en la plaça, a pocs metres de la seu de la Conselleria d'Interior de la Generalitat, que ha estat totalment acordonada pels Mossos d'Esquadra abans de les 19:00 h, moment de la convocatòria oficial. Després d'uns moments de tensió als voltants de les vuit del vespre, després que els manifestants llencessin objectes contra la conselleria d'Interior, l'acció s'han desplaçat cap al centre de la ciutat. Ha estat quan han començat a fer les primeres barricades a Aragó amb Bailèn, mentre que prèviament han causat desperfectes també a la seu del Periódico.

A Tarragona, unes 200 personas han participat en una mobilització majoritàriament pacífica, per bé que alguns dels participants han tombat cinc illes de contenidors a l'avinguda Catalunya, que han desplaçat cap al mig de la via. No n'hi ha hagut cap de cremat. Davant dels jutjats, custodiats per un cordó d'antiavalots dels Mossos d'Esquadra, els manifestants han proferit consignes contra la policia i a favor del cantant. Després s'han traslladat a l'autovia A-7, que ja estava tallada probablement per una acció preventiva de la policia. L'acció a la carretera ha durat pocs minuts i la circulació ja està restablerta.

La manifestació ha entrat a l'autovia A-7 per la sortida del cementiri. La via ja havia estat prèviament tallada al trànsit pels efectius policials. Els participants han mantingut la presència a la carretera durant uns quants minuts i, finalment, n'han sortit per la sortida de l'avinguda Catalunya.



En aquesta avinguda han tornat a desplaçar contenidors a la confluència amb el carrer Sant Antoni Maria Claret. En aquest indret un manifestat s'ha apropat a un vehicle de la Guàrdia Urbana que circulava en direcció a l'avinguda de l'Argentina, s'ha posat al davant del cotxe, ha pujat al capó i, atès que el vehicle no ha frenat, ha acabat saltant per damunt el vehicle i ha caigut estrepitosament a terra.

El noi ha patit ferides lleus i contusions, i el fet que la Guàrdia Urbana no s'hagi aturat ha encès els ànims dels manifestants, que han acusat la policia d'haver-lo atropellat. Seguidament han decidit calar foc a un contenidor com a resposta. Al cap de pocs minuts i després de desplaçar més contenidors a l'avinguda Marquès de Montoliu, el grup s'ha dissolt cap a un quart de deu de la nit. Els Mossos han identificat algunes persones.