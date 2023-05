El torneig Basevilobí Solidari recollirà aliments pels més necessitats aquest dissabte

El Futbol Base Vilobí del municipi de Vilobí d'Onyar (La Selva) celebra aquest dissabte dia 3 la desena edició del torneig Basevilobí Solidari. La iniciativa té l'objectiu de continuar "ajudant als més necessitats i fomentant els valors de la solidaritat, i ara més que mai, els de l'esforç i el treball en equip", a través de la seva recollida d'aliments. La iniciativa compleix deu anys amb la voluntat d'ajudar als "segments de població més afectats per la crisi" que persisteix.

Gràcies al suport ciutadà s'han assolit èxits com el de l'any 2022, quan es van recaptar 3.047 quilos d'aliments de tota mena. I que es van repartit entre els més necessitats amb la gestió d'Onyar Solidari. Els aliments recaptats en les 10 edicions anteriors superen els 20.000 kg i les aportacions es recullen al mateix camp de futbol.

La iniciativa es proposa ara "tornar a batre un rècord" en una onzena edició on es rendirà homenatge a Lluís Molins, cofundador de l'experiència amb Base Vilobí fa onze anys, com a responsable d'Onyar Solidari, que va traspassar fa uns mesos. A partir d'ara el torneig s'anomenarà Base Vilobí Solidari-Memorial Lluís Molins: "Esperem que en aquesta primera edició del memorial el recapte superi totes les previsions", diuen els organitzadors.

Hi participaran 14 equips de diferents clubs de la comarca i també l'Escola del Barça, que repeteix participació i hi jugarà amb 4 equips de prebenjamins, benjamins i alevins. Els clubs de la Cellera, Sils, Angles, Riudarenes i Lloret participen amb un equip respectivament, a més de l'organitzador, que jugarà en totes les categories.

Participants al torneig, en una de les darreres edicions. — Basevilobí

L'organització crida a prioritzar les aportacions alimentàries en productes com ara la llet, arròs, llegums buits, llaunes de tonyina o sardina, sucre, farina, galetes, fruits secs, tetrabrics de caldo natural, pots de préssec, pinya, tomàquet o espàrrecs. Els aliments es lliuraran en un lloc designat per aquesta funció al mateix camp de futbol.

Valors fundacionals

El club ha estat reconegut per la Fundació Catalana de Futbol de la Federació Catalana de Futbol, i darrerament també en els Jocs Emporium, per la seva tasca transmetent els valors que defensen als nens, des de la seva fundació. "Onze anys treballant per la solidaritat i contra l'exclusió social", reivindica una iniciativa que va néixer l'any 2012 "per donar resposta a tota aquella gent que es quedar molt impactada pels efectes d'aquella crisi" del 2008.