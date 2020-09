Torra afirma que "necessitem regular els lloguers", però no aclareix el vot de JxCat 

La votació de la proposició de llei per regular els preus del lloguer marca el ple del Parlament d'aquest dimecres, com ja s'ha vist durant la sessió de control del president del Govern Quim Torra. El president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, l'ha reptat a aclarir quina serà la posició final de Junts per Catalunya, que no accepta la proposició de llei tal com la va plantejar el Sindicat de Llogateres -i que té el suport d'ERC, els comuns i la CUP-

i manté un seguit d'esmenes que en rebaixen substancialment el contingut. "No es pot protegir la vida deixant via lliure a l'especulació. Avui hi podem posar un topall legal", ha manifestat Sabrià.

Torra, al seu torn, ha assegurat que "necessitem regular els lloguers" i s'ha mostrat confiat que s'arribi a un acord d'última hora que permeti tirar endavant la iniciativa. Ara bé, en la línia del seu grup polític, ha reclamat que es protegeixin els drets "dels petits propietaris". Les pressions perquè JxCat s'uneixi a l'acord s'han intensificat les darreres hores i arriben tant des de l'àmbit polític (ERC, comuns i CUP), com des d'entitats socials. Els grans lobbies econòmics, com les patronals Foment i Pimec, o els principals actors tradicionals del sector immobiliari s'oposen a la normativa, com també fan PSC, PP i Cs. Aquest dimarts, el Sindicat i JxCat es van reunir per buscar un acord sense èxit: "Junts Per Catalunya pretén mercadejar amb la regulació dels lloguers. Si volen jugar amb el futur de milers de famílies, no ens hi trobaran", deia l'organització d'arrendataris.



Tot i això, Torra ha volgut llançar pilotes fora assenyalant el 'no' del bloc constitucionalista, mentre Sabrià ha recriminat al president que torpedini una proposta de llei que va néixer amb el suport del Govern de coalició: "No podem entendre per què es frena feina d'un altre departament del Govern".

Crida per la convocatòria d'eleccions

El calendari judicial també s'ha fet notar a la cambra, a poc més d'una setmana per a la vista al Tribunal Suprem (TS) sobre la inhabilitació del president, Quim Torra, i la incògnita sobre què passarà amb l'Executiu. Sobretot, després que Torra demanés que cap partit polític independentista presentés un candidat un cop es ratifiqui la més que probable inhabilitació. L'oposició ha criticat la manca de voluntat expressa de convocar eleccions immediatament després, així com de nomenar un altre candidat al Parlament, pel que el Govern quedarà en funcions fins que hi hagi una data electoral.

La portaveu del grup de Catalunya en Comú Podem, Marta Ribas, ha recriminat al president que aboqui la societat catalana a "la incertesa" i que doni "més motius per desconfiar en la política" per no estar anunciant una data d'eleccions, nou mesos després que el 29 de gener anunciés que se celebrarien uns comicis, ratificada la ruptura de la confiança entre JxCat i ERC. Així mateix ho ha fet el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, qui ha demanat "quins són els beneficis de mantenir-se amb un govern en funcions" en plena pandèmia: "Vostè encara és a temps de posar al davant les demandes del país i deixar en segon pla les exigències d'un guió partidista i sectari".

Torra ha criticat als dos grups una "falta de suport" de cara la seva inhabilitació "tractant-se de partits d'esquerra". Pel que fa als comuns, els ha recrimiat que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no mantingués la pancarta en suport als presos i exiliats al balcó del consistori, cosa que sí que va fer el Govern a l'edifici del Palau de la Generalitat, motiu pel qual Torra va ser inhabilitat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.



Pel que fa a la intervenció de la CUP, la diputada Natàlia Sànchez, ha criticat l'operació del BCN World després que s'hagi sabut que l'Incasol avançarà 96 milions per comprar a la Caixa els terrenys on s'ha de construir el complex. Torra, però, ha assegurat que la compra i venda no suposarà cap cost per a les arques públiques, ja que es pagarà el mateix que es facturarà en el futur, el 2022.