Torra demana als ajuntaments que no transfereixin els romanents a l'Estat i anuncia un recurs d'inconstitucionalitat

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat per carta als ajuntaments catalans que no transfereixin els romanents al Govern espanyol en el marc de la mesura aprovada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) que estableix que els municipis que cedeixin el superàvit al Ministeri d'Hisenda podran utilitzar, entre el 2020 i el 2021, com a mínim el 35% dels fons aportats. Torra creu que, amb aquesta fórmula, l'Estat "s'apropia" dels recursos municipals de forma "unilateral", per la qual cosa ha anunciat que el Govern començarà a preparar un recurs d'inconstitucionalitat contra la decisió del Govern estatal i la FEMP.

Torra s'ha ofert als alcaldes catalans "en totes les accions legals" que emprenguin per fer front a "aquest gravíssim perjudici als ciutadans" i ha recordat que ha traslladat "insistentment" al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, la necessitat que els consistoris puguin accedir íntegrament als seus romanents per a polítiques d'emergència social i per fer front a la crisi socioeconòmica derivada del coronavirus.



En una piulada, Torra criticava aquest dimecres la decisió del PSOE i "l'abstenció de Podemos i Comuns". "Demano a tots els Ajuntaments del país que s’oposin a aquesta mesura i que no transfereixin els diners a Madrid", va piular, i va qualificar "d'espoli" els 5.000 milions d'euros d'ajuntaments catalans.

El món municipal va rebre entre crítiques la mesura, aprovada aquest dilluns. L'Associació Catalana de Municipis considera que l'acord "hipoteca les finances municipals i discrimina els municipis en base als seus romanents". El seu president i alcalde de Deltebre, Lluís Soler, va criticar que la mesura no solucioni els problemes de liquiditat dels municipis. "Els ens locals no han de ser el banc del govern de l'Estat. La bona feina feta i la gestió eficient dels ens locals hauria de revertir directament en els ciutadans de cada municipi, amb polítiques de reactivació que decideixin els alcaldes", ha afirmat.



Tot i això, Soler reconeix que el text final aprovat "representa una millora respecte de propostes anteriors". L'entitat també ha aprofitat per reclamar que s'incrementi el fons de 5.000 milions i que s'expliciti al text normatiu que es tracta d'uns recursos a fons perdut i no en forma de crèdit. Una altra veu crítica amb la mesura ha estat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que va qualificar la mesura d'"error" i va assegurar que treballaran per modificar-la al Congrés.

En l'aprovació de la mesura hi va haver dotze vots a favor, dotze en contra i una abstenció, del grup municipalista Izquierda Unida-Podemos-Comuns. Això va generar un empat, decantat pel sí amb el vot de qualitat del president de la FEMP, l'alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero.



En roda de premsa després de la seva aprovació, Caballero va defensar que l'acord és "molt positiu per a les entitats locals" i va argumentar que no hi ha un sistema alternatiu per poder utilitzar els romanents. Ho podran fer els ajuntaments que en tinguin i compleixin amb l'equilibri pressupostari al tancament d'aquest exercici.