Torrent celebra que la seva absolució estableixi un "precedent" per a futures Meses del Parlament

L'expresident del Parlament i conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent ha celebrat aquest migdia l'absolució dels membres independentistes de la Mesa del Parlament de la passada legislatura (Josep Costa, Eusebi Campdepadrós, Adriana Delgado i ell mateix) per part Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Tots havien estat acusats per la Fiscalia d'un delicte de desobediència al Tribunal Constitucional i se'n demanava la inhabilitació.

Torrent ha dit que la sentència estableix un "precedent" positiu. "És bona pel Parlament de Catalunya i per processos ja oberts, però també per a futures Meses del Parlament, que no pot ser que hagin de fer la seva activitat ordinària i necessària sota una espasa de Dàmocles". I ha afegit que "el Parlament ha de tenir autonomia per parlar de tot allò que interessi a la ciutadania, també sobre autodeterminació i monarquia".

També ha defensat que "la sentència és una gran notícia per la llibertat d'expressió i el dret d'iniciativa dels diputats", si bé ha lamentat que "es tracta d'un procés que no s'hauria d'haver produït mai" i els diputats del Parlament haurien de poder exercir els seus "drets polítics sense l'amenaça permanent de judicialització".



Alhora, Adriana Delgado ha coincidit durant la roda de premsa amb Torrent, i ha asseverat que "garantir el lliure debat no és delicte, és la principal funció de la Mesa. No pot actuar com un òrgan censor de les propostes dels diputats i diputades".

Per la seva banda, Josep Costa ha anunciat que, malgrat l'absolució, recorrerà la sentència i continuarà lluitant fins que "es reconegui la inviolabilitat del Parlament". Costa ja havia abandonat el judici en els primers moments com a forma de protesta perquè no reconeix la legitimitat del tribunal, al qual acusa d'actuar irregularment en el procediment.

Ara ha repetit que no reconeix l'autoritat del TSJC per absoldre'l i ha asseverat que "el mer fet d'haver promogut i celebrat el judici ja és un atemptat contra la democràcia i la separació de poders". Per la seva banda, l'advocat de Torrent, Andreu Van den Eynde, no ha descartat un recurs al Tribunal Suprem malgrat l'absolució. Tamateix, ha dit que encara han de decidir quina és "l'estratègia tècnica" que més convé per "demanar la garantia d'inviolabilitat parlamentària"

La majoria del ple celebra l'absolució

La majoria del ple del Parlament també ha celebrat l'absolució. Poc després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) comuniqués l'absolució, els diputats d'ERC, Junts, la CUP i els comuns han aplaudit Torrent, que era al ple per la sessió de control al Govern.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha constatat que "parlar d'autodeterminació i monarquia no és delicte", i que "tampoc ho va ser l'1-O". El president ha afegit que està "convençut" que també "es guanyarà la batalla" judicial contra l'organització del referèndum del 2017.

Per la seva banda, la vicepresidenta primera en funcions de presidenta Alba Vergés (ERC) ha reivindicat la cambra catalana com a "baluard de drets" i ha defensat que és "imprescindible aturar la judicialització de la política". "És una gran notícia per la llibertat d'expressió i el dret d'iniciativa dels diputats", ha dit Torrent en una piulada.

Per la seva banda, el president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, ha dit que s'alegren per la decisió del TSJC, però ha remarcat que mai haurien "d'haver estat jutjats per parlar de la corrupta monarquia espanyola".