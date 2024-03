Totes les afectacions al trànsit i transport públic per la Marató de Barcelona

La 45a edició de la Marató de Barcelona aplegarà més de 20.000 corredors, que aquest diumenge estrenaran un nou recorregut, que serà més ràpid, més urbà, més cèntric i monumental, segons detalla l'organització. La cursa, que començarà a les 8:30 hores des de passeig de Gràcia, entre Gran Via i plaça Catalunya, provocarà alteracions de trànsit i el desviament d'algunes línies d'autobús al llarg dels 42 quilòmetres.

Concretament, el nou traçat passarà per més d'una quinzena de racons emblemàtics de Barcelona: des de la sortida a passeig de Gràcia fins a la meta a l'Arc de Triomf, arribant a la Monumental, Casa Batlló, Pont de Bac de Roda, Sagrada Família, Mercat del Ninot, Universitat de Barcelona, Mercat de Sant Antoni, Plaça Catalunya, Monument a Colom, Estació de França, Parc de la Ciutadella, Hotel Arts o Parc del Fòrum. Així doncs, es tallaran els carrers: Passeig de Gràcia, Gran Via de les Corts Catalanes, Carrer de la Marina, Carrer d'Aragó, Carrer de Viladomat, Carrer de València, Carrer Gran de la Sagrera, Avinguda Meridiana, Carrer de Mallorca, Carrer de Calàbria i Carrer de Sepúlveda.

El recorregut de la Marató de Barcelona 2024. — Ajuntament de Barcelona

En total, es veuran afectades una quarentena de línies d'autobús, podrien modificar el recorregut o canviar la freqüència de pas aquest diumenge entre les 6:30 i les 15:00 hores. Els busos afectats són: D20, D50, H8, H10, H12, H14, H16, V9, V11, V13, V15, V17, V19, V21, V23, V25, V27, V29, V31, 6, 7, 13, 19, 21, 22, 24, 33, 34, 39, 47, 54, 55, 59, 62, 63, 67, 96, 109, 120, 121, 126, 133, 141, 192 i les rutes blava i vermella del Bus Turístic. Es recomana desplaçar-se en metro.

La línia T4 del tramvia de Barcelona estarà tancada de les 7:00 hores a les 13:00 hores, informa l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM).



Horaris

Aquest divendres s'inaugura la Fira del Corredor a la Fira de Barcelona Montjuïc, on s'ha d'anar a recollir el dorsal. L'horari d'obertura serà de 10.00 hores fins a les 20.00 hores. El dissabte tornarà a obrir les portes perquè els participants puguin endur-se el seu dorsal. La cursa serà el diumenge i començarà a les 8:30 hores.

Al llarg del recorregut de la Marató de Barcelona 2024, hi haurà diferents punts d'avituallament sostenibles, així com punts d'animació distribuïts en diferents quilòmetres.



Una de les maratons amb més participació femenina

L'organització de la Marató de Barcelona ha penjat el cartell de sold out en haver assolit l'objectiu d'inscripció total fixat per a aquesta 45a edició. Aquesta xifra és la tercera millor en la història de la marató barcelonina, la millor d'aquesta dècada i també la més elevada de les darreres cinc edicions, quedant-se molt a prop del rècord de cursa aconseguit en 2016 amb 20.385 dorsals venuts.

El 57% dels participants són internacionals, establint un nou rècord de participació estrangera de la gran festa del running a Barcelona, amb França i Regne Unit com els dos principals països de procedència d'entre 107 nacionalitats diferents. Tanmateix, la Zurich Marató Barcelona repeteix un any més com una de les maratons amb més participació femenina del món, un 25%, és a dir, un de cada quatre participants és dona.

Pel que fa als corredors d'elit, en el quadre masculí hi ha l'etíop Abebe Negewo, amb un millor temps de 02:04:51 a la marató de València 2019. Els seus competidors seran el també etíop Fikre Bekele Tefera, guanyador de la marató de Linz 2022 a Àustria (02:06:16h) i el kenyà Edmon Kipngetich, guanyador de la marató de Ljubljana 2023 a Eslovènia (02:06:47h). En el quadre femení, la favorita per batre el rècord és Degitu Azimeraw, segona a la marató de Londres 2021 en 02:17:58h. Les principals opositores de Azimeraw seran la seva compatriota Zinas Senbeta, guanyadora de la marató de Ljubljana 2023 (02:21:05h) i la keniana Aurelia Kiptui, segona a la marató de Nairobi al seu país el 2023 (02:26:49h)