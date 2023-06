Trias revela que va rebutjar repartir-se l'alcaldia amb el PSC i Collboni agafa les regnes del Govern de Barcelona

Hores després del tens ple de l'Ajuntament de Barcelona que va donar l'alcaldia a Jaume Collboni amb els vots dels comuns i del PP, i que va barrar el pas a Xavier Trias, el líder de Junts a Barcelona ha fet públic que l'ara ja alcalde de la capital catalana li va proposar partir-se la batllia. Trias ha fet les declaracions en una dura intervenció davant el Consell Nacional de Junts per Catalunya.

"Collboni volia que ens sotmetéssim i ens partíssim el Govern i li vaig dir que de cap de les maneres"

"Collboni volia que ens sotmetéssim i ens partíssim el Govern i li vaig dir que de cap de les maneres", ha revelat durant el Consell Nacional del partit que s'ha celebrat aquest diumenge a Barcelona tot afirmant que no és alcalde, en part, per culpa seva. Trias s'ha posat al servei de la diputada Miriam Nogueras i ha considerat que Junts té l'obligació de "guanyar les eleccions vinents" des de "la confrontació intel·ligent". I això, ha dit, implica "anar junts per fer un front important". En el mateix sentit s'ha expressat Nogueras, que ha defensat que "el vot útil a Espanya és un vot inútil a Catalunya".

Collboni ja governa

Mentrestant, el nou alcalde socialista de Barcelona, Jaume Collboni, ha signat ja el cartipàs del nou govern de l'Ajuntament, que estarà format exclusivament pels deu regidors del PSC i tindrà quatre tinents d'alcalde: Laia Bonet, Maria Eugènia Gay, Albert Batlle i Jordi Valls. Albert Dalmau serà el gerent municipal.

Segons ha informat el consistori, Bonet serà la primera tinent d'alcalde i s'encarregarà de les àrees d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures, Mobilitat, Espai Públic i Habitatge; Gay ocuparà la segona tinència i els departaments de Cicles de Vida, Drets Socials, Cultura, Esports, Educació i Coordinació Territorial; Batlle, tercer tinent d'alcalde, mantindrà les competències en Prevenció, Seguretat, Convivència i Règim Interior, mentre que el quart tinent serà Valls, encarregat d'Economia, Hisenda i Promoció Econòmica. Lluís Rabell, per a qui Collboni havia anunciat una tinència d'alcaldia del pla de barris, finalment serà únicament regidor.

Pel que fa als regidors de districte, Batlle liderarà Ciutat Vella, l'Eixample serà per a Valls, Gràcia per a Bonet, Horta-Guinardó per a Rabell, Sants-Montjuïc per a Raquel Gil, les Corts i Sant Martí per a David Escudé, Sarrià-Sant Gervasi per a Gay, Nou Barris per a Rosa Alarcón i Sant Andreu per a Marta Villanueva.

Maragall: "Ahir l'Estat va aplicar un 155 a Barcelona"

"Ahir l'Estat va decidir intervenir a Barcelona, va aplicar-hi un 155 de facto"

Per la seva banda, el líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, ha comparat la investidura de Jaume Collboni com a alcalde de Barcelona amb els vots dels comuns i del PP amb una aplicació "de facto" de l'article 155 de la Constitució. "Ahir l'Estat va decidir intervenir a Barcelona, va aplicar-hi un 155 de facto", ha afirmat en una entrevista a RAC1. Maragall ha assegurat que l'argument que Xavier Trias (Junts) és independentista "és una excusa" i els ha acusat "d'entregar" Barcelona a l'Estat. Després que es frustrés la possibilitat de tenir un govern municipal de Junts i ERC Maragall descarta plegar. "No vull donar-los el gust de desaparèixer", ha dit.