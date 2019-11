La justícia belga ha decretat llibertat sense fiança per als exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, que aquest dijous han declarat davant un jutge després que el Tribunal Suprem reactivés les euroordres contra ells. En concret, el jutge Pablo Llarena investiga Comín pels presumptes delictes de sedició i malversació -pels que ja va condemnar bona part dels dirigents jutjats durant mesos a l’alt tribunal-, mentre que a Puig li atribueix els de malversació i desobediència.



Comín i Puig, que estan exiliats a Bèlgica, com l’expresident Carles Puigdemont i la també exconsellera Meritxell Serret, s’han posat a disposició de les autoritats belgues. Seguint el mateix procediment que Puigdemont, primer es van posar a disposició de les autoritats policials i ara han declarat davant d’un jutge, després que la fiscalia de Brussel·les rebés la traducció dels documents de la petició de l’euroordre.



L’únic canvi en la situació dels dos exconsellers és que a partir d’ara hauran de demanar permís per sortir de Bèlgica. Encara no s’ha fixat la data de la vista en què es decidirà si, finalment, s’accepta o no la petició d’extradició. Comín ha explicat que s’haurà de decidir prèviament si el seu procediment -i el de Puig- s’integra amb el de Puigdemont. En el cas de l’expresident, la vista sí que té data, el proper 16 de desembre.



L’altra euroordre és la que fa referència a l’exconsellera d’Ensenyament Clara Ponsatí, que de moment resta aturada. Tot i que inicialment el Regne Unit havia anunciat que la rebutjava perquè era “desproporcionada”, finalment va rectificar i va limitar-se a dir que li faltava “informació essencial”. Segons les autoritats policials britàniques, la petició del jutge Llarena "no proveeix prou detall sobre la naturalesa del delicte". També considera que hi falta "el moment i el lloc" on s’hauria comès el delicte. A banda, la petició "ha de mostrar una connexió clara entre el delicte i l'individu anomenat", en aquest cas Ponsatí,