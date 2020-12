El TSJC avala el tancament de bars i restaurants a la nit per preservar la salut pública

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalat el tancament dels bars i restaurants durant tot el dia excepte en dues franges al matí i al migdia. El tribunal ha desestimat la suspensió cautelar que havia demanat la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) del decret aprovat per la Generalitat pocs dies abans de les festes de Nadal, el qual estableix que aquests establiments només poden obrir en dues franges al matí i al migdia. La Fecasarm considera "arbitrària i injustificada" la prohibició de servir sopars als locals, i per això demanava la suspensió cautelar, ja que, al contrari, suposaria "danys irreparables" al sector.

El tribunal recorda que la corba de nous casos està pujant i que les festes nadalenques tradicionalment comporten més interacció social. Admet que, evidentment, el virus no es transmet més al vespre que en altres hores del dia, però al·lega que el risc augmenta amb les "llargues sobretaules, parlant i sense mascareta" i més amb persones de diverses bombolles. A més, recorda que el toc de queda nocturn vol evitar les trobades en "situacions i ambients distesos on es parla, es menja i es beu sense mascareta".

En un comunicat, la Fecasarm ha lamentat la decisió i considera que el risc de transmissió del virus a les sobretaules es podria evitar obligant els comensals a portar mascareta si no mengen o beuen. A més, el secretari general de l'entitat, Joaquim Boadas, assegura que obligant a tancar els restaurants a les 21.30 hores ja s'evitarien les sobretaules.



D'altra banda, els serveis jurídics de la FECASARM també consideren que la resolució dictada avui es contradiu amb una interlocutòria prèvia dictada per la mateixa secció i sala el 31 de juliol d'enguany en la que deia que la Generalitat no justificava una suposada major transmissió del virus depenent de l'horari de tancament de bars i restaurants.



En darrer lloc, el Tribunal també considera que la mesura impugnada no trasllada les reunions, àpats i festes a cases o locals privats, extrem que la Fecasarm assegura que sí que s'ha produït de manera clara a causa de les restriccions.