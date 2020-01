El Tsunami Democràtic trenca el silenci de les darreres setmanes i anuncia una nova fase de protestes

El Tsunami Democràtic anuncia que es prepara per "una nova fase de protestes". i que continuarà "proposant accions de protesta noviolenta i de desobediència civil". Després de quasi un mes en silenci, la plataforma independentista considera que, tot i els darrers pactes entre el PSOE i ERC per obrir una taula de diàleg, el moviment segueix patint la repressió de l'Estat: "El Govern espanyol ha reconegut l'existència d'un conflicte amb Catalunya, però Tsunami constata que, malgrat les promeses d'espais de diàleg, no s'aturen les resolucions judicials, la violència estructural ni la persecució ideològica i política".



Tot i afirmar que no vol ser "un opinador o un analista d'actualitat", el Tsunami afirma que el lema 'Sit and Talk' ha "calat" i s'ha aconseguit "imposar una agenda i un marc polític propis". Considera que durant "aquesta primera etapa", des de l'emissió de la sentència del judici al Procés a la darrera acció durant el partit entre el Barça i el Reial Madrid, ha contribuït "a un canvi substancial de l'estat d'ànim del moviment independentista": "La força de la gent ha recuperat la iniciativa".

Reconeix haver fet una anàlisi i una "reflexió pausada de la situació política" per revisar "els encerts i errors" i "convertir-los en aprenentatges per avançar l'eficàcia de les seves accions". La plataforma creu que "la pressió mediàtica, política i social" de les accions del Tsunami "ha contribuït a evidenciar el conflicte entre Catalunya i Espanya internacionalment", i a establir "sinergies amb altres moviments similars arreu del món". Per tot plegat, aquesta nova fase de protestes per lluitar contra "una situació de segregació política que s'ha de resoldre": "El projecte polític de més de dos milions de persones ha estat prohibit i perseguit".



L'última acció del Tsunami al Camp Nou del passat 18 de desembre no va assolir els objectius esperats, ja que el dispositiu de seguretat va interceptar un dron que havia de desplegar dues pancartes durant el partit. A més, durant els escorcolls d'entrada al camp va ser requisat material que es volia utilitzar durant les accions, com ara cartells amb el lema "Spain sit and talk" i màscares del Messi, en considerar que podien dificultar la identificació de persones en cas que es produís qualsevol incident. En un moment del partit, però, el públic va llançar pilotes de color groc, que van obligar a aturar el partit durant uns minuts. La jornada va acabar amb aldarulls als voltants del camp fins la matinada.

1. Tsunami Democràtic segueix actiu, reflexiu i propositiu refermant-se en la necessitat de treballar a mitjà i llarg termini, amb independència dels calendaris i l'agenda dels partits polítics, governs i judicatura. — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) January 14, 2020

Protestes a Girona per les citacions judicials

A més, aquest dimarts al matí, desenes de persones han protagonitzat talls a les carreteres davant la comissaria de la Guàrdia Civil de Girona. La protesta s'ha convocat per protestar contra les citacions de 19 persones pels talls de la Jonquera i l'AP-7 els passats 11, 12 i 13 de novembre. A la concentració, també hi ha assistit la diputada de la CUP al Parlament, Natàlia Sànchez.



A més, a primera hora del matí també s'ha produït la crema de pneumàtics a les vies entre Girona i Caldes de Malavella, que ha causat incidències a les línies R11 i RG1 des de les 7.00 h.