Mobilització tranquil·la del Tsunami Democràtic al Camp Nou. La convocatòria durant les hores prèvies al clàssic entre el Barça i el Reial Madrid ha reunit milers de persones, fins a 5.000 segons la Guàrdia Urbana, lluny de la massiva mobilització que va servir com a presentació de la plataforma a l’aeroport del Prat. La prèvia al moment de l’acció, durant el partit, ha estat marcada pel degoteig de gent als quatre punts on la plataforma havia convocat als manifestants a les 16.00 h, i pel moment de sortida dels jugadors cap a l’estadi des de l’hotel Sofia, a les 18.00 h, que ha transcorregut amb total normalitat gràcies el blindatge policial.



Poc abans de les quatre de la tarda, al punt tres (Travessera de les Corts amb Elisabeth Eldenbenz) una trentena de persones han aparegut amb bales de foam gegants fetes de cartó i ulls lligats a globus negres, amb els quals han denunciat la brutalitat policial que va marcar les protestes posteriors a la sentència del judici al Procés. Manifestació que recordava a la filtrada per La Vanguardia aquest dimecres al matí, però que no responia a la convocatòria del Tsunami. Els crits de “Buch dimissió” s’han sobreposat als d’”Arriba Espanya” que un grup d’ultradreta afins al Barça han proferit des de la llunyania d’una penya barcelonista del barri de les Corts.



Els manifestants, entre els quals hi havia el pallasso i exregidor de Sant Joan de Vilatorrada Jordi Pesarrodona –jutjat per desobediència pels fets de l’1 d’octubre- han recorregut la Travessera de les Corts fins al punt quatre del Tsunami, a la cruïlla entre Travessera de les Corts i el carrer Arístides Maillol, on desenes de persones començaven a concentrar-s’hi, i fins al punt u, el lloc de màxima afluència a primera hora de la tarda, entre Joan XXIII i Arístides. Ja des de l’inici de la convocatòria abundaven manifestants amb els cartells del blau característic on es podia llegir el lema més icònic de la plataforma, “Spain, sit and talk”. Molts d’ells també portaven caretes amb la cara del jugador Leonel Messi i una inscripció: “Únic al món, força Barça!”, hores després requisades en alguns controls d’accés al camp.



Poc cas han fet els manifestants de la distribució territorial marcada pel Tsunami, que havia assignat a cada punt comarques i barris per un millor repartiment de gent. El més proper a l’hotel Sofia, on es concentraven els jugadors de tots dos equips, quasi no ha aconseguit afluència per la forta pressió policial de la zona. El que sí que han fet centenars de manifestants ha estat tallar l’avinguda Diagonal a la cruïlla amb el carrer Joan XXIII, molt a prop d’on el moviment independentista ja va convocar durant la visita del rei Felip VI a Barcelona. Amb la tranquil·litat de qui assisteix a talls de carretera i mobilitzacions mensualment, els assistents han fet càntics com “U d’octubre, ni oblit ni perdó” i han portat lletres grogues gegants formant la paraula “llibertat”.



La resta de concentrats esperaven pacientment allà on el Tsunami els havia manat ser. “No s’hauria de jugar el partit”, explica Jordi Baragaró, un dels manifestants que ha vingut des de Tarragona amb família i amics. Lluint una samarreta del Barça, Baragaró se sent indignat perquè el club hagi decidit disputar el partit i continuar com si res. Pensa el mateix Lluís Maimó, de 23 anys i vingut des de Girona, també aficionat assidu del club barceloní: “Abans que el Barça, prioritzo la lluita. Primer va la democràcia. Però és clar, hi ha molts diners en joc. Si el Barça deixa de jugar-lo, perdran molts milions, i no volen”, explica.



Puntualment, a les 18.00 h els busos del Barça i el Reial Madrid han sortit de l’hotel Sofia per dirigir-se cap al Camp Nou per un carrer Joan XXIII tallat amb pany i clau des de l’avinguda Diagonal, on hi havia els manifestants, fins a l’estadi. Només uns pocs concentrats pels voltants de la facultat de la Universitat de Barcelona de Biologia han pogut dirigir algunes xiulades i crits mentre passaven fugaçment els vehicles, sobretot als dos autocars dels madrilenys.



Durant les hores posteriors, els cordons de seguretat al voltant de l’hotel s’han anat aixecant i els manifestants han desdibuixat els punts de convocatòria del Tsunami, dirigint-se cap a les portes d’accés del Camp Nou i cantant consignes com “Catalunya antifeixista” o “Llibertat presos polítics”. Els afortunats que comptaven amb l’entrada han començat a desfilar cap endins amb els cartells del Tsunami, les caretes i banderes estelades, preparades per inundar la graderia durant l’himne i fins que comenci el partit, segons les indicacions del Tsunami. El que no s’esperava la plataforma, però, era la retirada de material per part de la seguretat privada a diversos accessos, sobretot les caretes, que podrien dificultar la identificació dels assistents. A través de les xarxes socials, han afirmat que el club ha “contradit el que es va dir públicament”, deixant entreveure que no comptaven amb un filtre tan dur.



D’altres, però, s’han quedat a fora, esperant què volia dir el Tsunami quan anunciava que “tothom podria veure el partit en directe”: a les 19.00 h, ha aparegut una pantalla gegant a la Travessera de les Corts per veure el partit en comunió. Aquest és el cas d’una de les manifestants provinent del Maresme, que no vol donar el seu nom perquè assegura que ja va patir represàlies a la feina per mostrar-se públicament com a independentista. “Tot això és un passet més. Mentre sigui pacífic, anem caminant endavant. És important ser persistents”. Des de fora, els focus del camp brillen contra el cel ennuvolat i els helicòpters donen voltes fent cercles a l'estadi. Ara l’atenció és allà. Poc després de les 19.00 h, el Tsunami enviava l’últim missatge per felicitar-se per l’atenció mediàtica aconseguida i la difusió del missatge: “La Força de la gent ja ha guanyat el clàssic”.