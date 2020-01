Turull i Forn reclamen refer la unitat independendista

La divisió de l'independentisme, sobretot entre JxCat i ERC, evidenciada amb tota la cruesa ahir al Parlament, s'ha deixat sentir durant aquest dimarts, marcat per la compareixença de sis dels presos polítics en la comissió d'investigació del 155. Els exconsellers Jordi Turull i Jordi Forn han fet una crida explícita a refer la unitat independentista i a deixar de banda els retrets i les batalles partidistes.



Turull, que ha intervingut durant el matí, immediatament després de l’exvicepresident, Oriol Junqueras, s’ha mostrat molt crític amb la mesura aplicada pel Govern espanyol del PP, amb el suport de Cs i PSOE. Segons ell, el 155 marca un "punt d’inflexió" a partir del qual "l’Estat perd tots els escrúpols" a l’hora de reprimir l’independentisme. Per al també dirigent de JxCat, a partir d’aleshores s’ha viscut una actuació "brutal" del "deep state", en què la premissa és “primer la unitat d’Espanya i després els drets". Alhora, també ha lamentat la situació viscuda ahir al Parlament i la divisió de l'independentisme i ha fet una crida a "refer" la unitat.

Per a Turull, l’aplicació del 155 és un "by-pass" entre la intervenció de l'autonomia i la "intervenció de la democràcia" a Catalunya. "Després del 155 es consolida no només la manca d'independència de la cúpula judicial, sinó que es perpetra un autèntic creuament de poders". En aquest sentit, considera que “des de la cúpula judicial se'ns diu quines persones podran fer política, i com, i qui, al seu gust, pot ser president de la Generalitat i qui no". Així mateix, opina que s’ha deixat enrere l’esperit del "retorn del president Tarradellas i la reinstauració de la Generalitat republicana", passant de "l'atado y bien atado a l'a por ellos, amb dos caps d'estat al capdavant".

L’exconseller també ha justificat que s’arribés a l’escenari de l’octubre de 2017, després de recordar tots els intents fallits del Govern català d’aconseguir més autonomia a causa de la “negativa constant” de l’Estat i ha denunciat que el PP va mantenir una dinàmica general "d’apartar tots aquells que no els hi agraden". Alhora, com Junqueras, es mostra convençut que tard o d’hora hi haurà una solució al conflicte que passarà per una votació: "per molts 155 que hi hagi arribarà un punt en el qual veuran que l'únic mandat possible és el de les urnes". En la seva intervenció inicial també ha defensat el diàleg com l’Estat, però sí que ha reclamat que aquest ha de ser "real", per tal que no serveixi per fer "bullir l’olla".

"Hi ha molta més dignintat a la presó que entre els dirigents de Cs"

En bona part del discurs, Turull ha reivindicat la unitat de l'independentisme -"estic molt trist a la presó quan veig episodis de desunió", ha assegurat- i en el torn de rèplica ha enviat alguns dards a Cs. Directament, els ha qualificat de "maleducats i covards", després que Lorena Roldán i Carlos Carrizosa hagin abandonat la comissió durant la compareixença de Junqueras i no hi hagin tornat. També ha afegit que hi ha "molta més dignitat a la presó que entre els dirigents de Cs" i ha atacat Roldán perquè parli de la presó "sense tenir-ne ni idea", en acusar-los constantament de gaudir-hi de privilegis.



L'exconseller també ha rebatut alguns relats que acusen el Govern de Puigdemont d' "haver enganyat" la ciutadania, com havia fet el diputat dels Comuns Marc Parés. "No sento haver enganyat a ningú, ni el Govern de la Generalitat va fer-ho. El que no estava preparat per un acte de radicalitat democràtica era l’Estat espanyol", ha assegurat. I ha recalcat que per a ell l'1-O "és un mandat polític" i que no hi ha res que l'estimuli més que "poder culminar aquell mandat". Finalment, ha assegurat que si l'Estat no hagués "reprimit", "en tres o quatre mesos hauríem estat preparats per aplicar la república catalana". I ha acabat fent una nova crida a la unitat, demanant els partits independentistes "deixar els retrets enrere". Per a ell, cal enfortir "els consensos i el full de ruta compartit".

Forn: "El 155 va ser un fracàs tant pel país com pels seus impulsors"

Ja a la tarda, l'exconseller d'Interior Joaquim Forn ha fet una intervenció molt més tècnica, centrada en les conseqüències que va tenir l'aplicació del 155 al Departament d'Interior i fonamentalment als Mossos d'Esquadra. Ara bé, el també dirigent de JxCat també s'ha guardat un missatge de clar contingut polític pel final del seu discurs, en què ha reclamat "abandonar les estratègies partidistes i tacticistes. Hi ha massa en joc i la societat ens demana unitat. Durant l'1-O ens vam sentir un país lliure, vam arribar més lluny que mai i no tenim dret a malmetre tot el que hem guanyat". En contrast, ha assegurat que "aquells que ens volen fer desaparèixer com a comunitat autònoma treballen junts i arrenglerats".

Forn: "Si ho haguéssim fet tot bé, jo no estaria a la presó"

Sobre el 155, com han fet altres dels presos polítics també l'ha qualificat de "fracàs", tant per al país, "per les greus conseqüències que li va comportar", com per als seus impulsors, "perquè no van aconseguir trencar la majoria independentista al Parlament". Prèviament havia denunciat que la intervenció de les institucions catalanes va "escapçar" Interior, amb el seu cessament, però també els dels aleshores secretari general del Departament, César Puig; el director dels Mossos, Pere Soler; i el major Josep Lluís Trapero. Això va comportar un "bloqueig polític", que va dificultar la presa de decisions i, alhora, també va existir un "bloqueig econòmic i material", que va traudir-se en la paralització de la signatura de diversos contractes de compra de material i arrendament de vehicles.



Finalment, també ha carregat contra les "falsedats" que, segons ell, van difondre's sobre els Mossos. En aquest sentit ha carregat directament contra els aleshores líders de Cs i PP a Catalunya, Inés Arrimadas i Xavier García-Albiol, als que acusat de llençar "moltes mentides". També ho ha atribuït a l'Estat, amb l'argument que volien posar en dubte el prestigi de la policia catalana per "aconseguir unes competències que ens va costar molt temps obtenir". I com la resta de presos ha lamentat l'absència de Cs, PSC i PP de la comissió, els partits que van donar suport al 155, amb els quals volia "debatre".



En el torn de rèplica ha fet autocrítica, per reconèixer que "si ho haguéssim fet tot bé, jo no estaria a la presó".

Rull: "En qualsevol discrepància ja hi veuen indicis de rebel·lió"

El darrer exconseller de JxCat a intervenir Josep Rull, que ha iniciat el seu parlament dient que "som a la presó per haver defensat una idees democràtiques i per haver-ho fet pacíficament". L'exconseller de Territori ha combinat en el seu relat els efectes polítics que va tenir l'aplicació del 155 al seu Departament i a l'economia catalana, amb missatges molt crítics amb l'Estat espanyol. D'entrada, ha afirmat que el 155 no va ser un element "aïllat", sinó "una evidència més d'una inexistent voluntat de diàleg per part de l'Estat espanyol". I ha afegit que "els forts pacten, els dèbils imposen", contraposant-lo als casos del Quebec i Escòcia. Per tot plegat, considera que el 155 "és l'expressió més descarnada de la debilitat de l'Estat".



A nivell més concret, ha assegurat que la intervenció va ser "especialment acarnissada" a l'àrea d'Empresa, el que va provocar "l'anul·lació de l'economia productiva" o l'escanyament del foment de les exportacions, mentre que a Territori es van paralitzar normatives com la dels ports o la del litoral. Rull ha incidit molt en el decret que va aprovar el Govern de Rajoy per facilitar el trasllat de les seus socials de les empreses, que segons ell era conseqüència de l'"a por ellos" i del discurs del rei de 3 d'octubre del 2017.



Per a l'exconseller la separació de poders a Espanya "ha quedat volatitzada" i ha rematat dient que "en qualsevol discrepància ja hi veuen indicis de rebel·lió. Avui som els independentistes, però demà pot ser qualsevol".