General, sí. Dictador, no. El líder de Vox, Santiago Abascal, sol referir-se a Franco pel seu rang militar i no pel paper sinistre que va desenvolupar durant quatre dècades. A la Fundació en Defensa de la Nació Espanyola (DENAES), creada per Abascal i avui íntimament lligada a la seva formació política, van un pas més enllà: durant les últimes setmanes han divulgat una sèrie d'articles en els quals s'exalta el règim franquista i fins i tot es nega que Franco hagi estat, precisament, un dictador.



Els textos en qüestió està signats pel filòsof Daniel López, autor de diversos escrits que figuren a la web de DENAES. El director d'aquesta fundació és avui dia l'arquitecte Iván Velez, qui en el seu compte de Linkedin es presenta com a coordinador del grup parlamentari de Vox a les Corts d'Aragó. A més, encapçala la llista de la formació ultradretana per Cuenca per a les eleccions del pròxim diumenge.

A la web de la fundació dirigida per Vélez es publiquen de manera habitual els articles signats per Daniel López. “Espanyols, Franco ha ressuscitat. I això és així perquè l'Invicte Cabdill està molt més viu des que Zapatero va començar amb la Memòria Històrica fins als nostres dies de 'sanchisme' en eternes funcions que als anys 80, quan el Generalíssim estava més mort que José Antonio”, va escriure el filòsof en un article publicat el passat 15 d'octubre, quan s'ultimaven els preparatius per treure el dictador del Valle de los Caídos.



En aquest article publicat per DENAES apareixen frases negacionistes de la dictadura. “Es diu, amb molta alegria però amb pocs documents, que Franco era un decidit feixista que es va revoltar contra una democràcia exemplar i que va donar un cop d'estat i va imposar una dictadura de 40 anys”, sosté López.



En tal sentit, l'autor defensa que “Franco ni era un feixista, ni es va revoltar contra una república democràtica exemplar, ni va donar un cop d'Estat ni va imposar una dictadura de 40 anys”. “Pot ser que per als indocumentats progressistes això soni a escàndol, bogeria i neciesa –continua–. O el més probable és que els soni a ‘feixisme’ i resolen tan panchos la polèmica”.

Al seu judici, el 18 de juliol no va ser "un cop militar feixista” perquè “si atenem la definició clàssica de ‘cop d'estat’ de Grabiel Naudé al segle XVII (‘el llamp que fulmina abans que el tro pugui ser escoltat’) difícilment es pot catalogar així a una acció que va desembocar en una guerra que va durar gairebé tres anys”.



En aquesta línia, defensa que “el seu règim tampoc pot definir-se com una dictadura perquè aquesta suposa una magistratura extraordinària exercida temporalment amb poders excepcionals, que en l'antiga Roma –en tant dictadura comissarial– acostumava a durar sis mesos, encara que es podia prorrogar per uns altres sis mesos si la situació continuava sent perillosa per a l'estabilitat de l'Estat”. “No hi ha dictadura que duri 40 anys”, reflexiona.

"Cid Campeador"



López escrivia llavors que “el clergat progressista ha decidit exhumar el cadàver de qui en vida no va ser vençut per abans del 25 d'octubre, a fi de poder presumir de semblant gesta durant la campanya”. “Això seria així si la cosa no es complica i l'Invicte imiti una vegada més al Cid Campeador i torni a vèncer des de la tomba: perquè ara, precisament, el premi d'aquest cadàver seria romandre en el nínxol que, no precisament per la seva voluntat sinó per la del Rei Joan Carles, ha aguantat durant gairebé 44 anys”, remata.



El 27 d'octubre, ja amb la mòmia de Franco exhumada i enterrada a Mingorrubio, DENAES va publicar un nou article de López en el qual criticava aquest “groller acte de campanya que pretenia ser una espècie de victòria moral guerracivilista en diferit”. “Ja veurem si Franco dóna o no dóna tants vots o, com el Cid Campeador, venç batalles fins i tot en la seva recentment estrenada tomba”, apuntava en una altra part del seu article.



El 2017, López va publicar a la revista El Catoblepás un article titulat “redefinició del feixisme”, en el qual sosté que “Franco era un home de profunda cultura, i no sols militar, sinó també política i econòmica”. Després de negar que se'l considerés “franquista” o “nostàlgic del franquisme”, l'articulista habitual de DENAES confessava que admirava “profundament” la figura del dictador.



“Jo no sóc de dretes, però la meva màxima admiració per aquest gran militar, aquest gran polític i aquesta gran persona que va ser Don Francisco Franco Bahamonde; el qual, sigui com sigui, és com el grandiós Cid Campeador, perquè venç les seves batalles fins i tot un cop mort", remarcava.



Público s'ha posat en contacte amb DENAES per conèixer si els articles de López són assumits com a propis per la fundació i si comparteix el contingut de les seves afirmacions. De moment no hi ha hagut resposta.